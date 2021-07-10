В ОП розповіли, чим цікавий майбутній саміт Україна-ЄС

12 жовтня 2021 року в Києві відбудеться саміт Україна-ЄС. В Офісі президента України повідомляють, що президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен підтвердили дату.

У Києві збираються обговорити питання підписання угоди про спільний авіаційний простір. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів заступник голови Офісу президента з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ігор Жовква.

"Нарешті затверджено угоду про спільний авіаційний простір. Тепер залишилося її підписати й сподіваємося, процес підписання та подальшої ратифікації не займе так багато часу, як процес схвалення проєкту угоди, який розтягнувся на понад сім років", - зазначив чиновник.

Також в планах ОП на саміті - оцінка прогресу перегляду інтеграції економіки України в ЄС і тарифної частини Угоди про асоціацію. Серед важливих завдань переговорів - "промисловий безвіз", оціночну місію по якому чекають до кінця літа.

Більше інформації про плани України на міжнародній арені читайте в інтерв'ю Ігоря Жовкви "Телеграфу".