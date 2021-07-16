"Слугу народу" вдарили прямо в сесійній залі Ради (ексклюзивне фото)

У п'ятницю, 16 липня, в сесійній залі ВРУ сталася бійка нардепів.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко вдарив "слугу народу" Миколу Сольского. Причина конфлікту поки залишається таємницею, і бійку жоден з її учасників на момент виходу новини не прокоментував.

Втім, конфлікт між обранцями народу тягнеться вже не перший місяць.

Раніше Вадим Івченко представив рейдерські схеми, пов'язані із захопленням земельних ділянок, в яких, за його словами, були замішані його колеги. Один з них - нібито глава аграрного комітету Микола Сольський. Останній свою причетність до цих справ категорично спростовував.

Крім того, ще з початку року члени аграрного комітету Верховної Ради голосували за висловлення недовіри Миколі Сольському, мотивуючи це низькою ефективністю його роботи. Втім, незважаючи на скандали, "слуга народу" продовжує обіймати дану посаду.

Нагадаємо, раніше під стінами Ради відбулося кілька бійок екс-правоохоронців з нинішніми правоохоронцями.