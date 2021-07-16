Момент бійки нардепів у Раді потрапив в об'єктив "Телеграфа": ексклюзивні фото

Стали відомі подробиці бійки в Раді, де депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко вдарив "слугу народу" Миколу Сольского.

Момент удару зобразив фотокореспондент "Телеграфа".

Як повідомив Івченко виданню "Лівий берег", конфлікт з колегою почався ще до засідання в Раді - на нараді в аграрному комітеті.

"Я йому (Сольському - Ред.) прямо говорив, що він взагалі не чує аграріїв, лобіює законопроекти в інтересах земельних рейдерів, в тому числі лобіює свої електровози в "Укрзалізниці". Уже в сесійній залі продовжилася перепалка. Я ще раз йому сказав, що він не діє в інтересах українських аграріїв, протягує через комітет свої законопроекти. На що він мене нецензурною лайкою "послав". Звичайно, як я міг на таке відреагувати? Адекватно. Але це тривало недовго. Ми відразу розійшлися", - розповів Івченко після бійки.

Нагадаємо, раніше Вадим Івченко представив рейдерські схеми, пов'язані із захопленням земельних ділянок, в яких, за його словами, були замішані його колеги. Один з них - нібито глава аграрного комітету Микола Сольський. Останній свою причетність до цих справ категорично спростовував.

Раніше ми повідомляли, що під стінами Ради відбулося кілька бійок екс-правоохоронців з нинішніми правоохоронцями.