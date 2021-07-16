"Слугу народа" ударили прямо в сессионном зале Рады (эксклюзивное фото)

В пятницу, 16 июля, в сессионном зале ВРУ произошла драка нардепов.

Об этом с места событий сообщает корреспондент "Телеграфа".

Депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко ударил "слугу народа" Николая Сольского. Причина конфликта пока остается тайной, и потасовку ни один из ее участников на момент выхода новости не прокомментировал.

Впрочем, конфликт между избранниками народа тянется уже не первый месяц.

Ранее Вадим Ивченко представил рейдерские схемы, связанные с захватом земельных участков, в которых, по его словам, были замешаны его коллеги. Один из них - якобы глава аграрного комитета Николай Сольский. Последний свою причастность к этим делам категорически опровергал.

Кроме того, еще с начала года члены аграрного комитета Верховной Рады голосовали за выражение недоверия Николаю Сольскому, мотивируя это низкой эффективностью его работы. Впрочем, невзирая на скандалы, "слуга народа" продолжает занимать данную должность.

Напомним, ранее под стенами Рады произошло несколько потасовок экс-правоохранителей с нынешними стражами порядка.