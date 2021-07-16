Момент драки нардепов в Раде попал в объектив "Телеграфа": эксклюзивные фото

Стали известны подробности драки в Раде, где депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко ударил "слугу народа" Николая Сольского.

Момент удара запечатлел фотокорреспондент "Телеграфа".

Как сообщил Ивченко изданию "Левый берег", конфликт с коллегой начался еще до заседания в Раде - на совещании в аграрном комитете.

"Я ему (Сольскому – Ред.) прямо говорил, что он вообще не слышит аграриев, лоббирует законопроекты в интересах земельных рейдеров, в том числе лоббирует свои электровозы в "Укрзалізниці". Уже в сессионном зале продолжилась перепалка. Я еще раз ему сказал, что он не действует в интересах украинских аграриев, протягивает через комитет свои законопроекты. На что он меня нецензурной бранью "послал". Конечно, как я мог на такое отреагировать? Адекватно. Но это продолжалось недолго. Мы сразу разошлись", – рассказал Ивченко после потасовки.

Напомним, ранее Вадим Ивченко представил рейдерские схемы, связанные с захватом земельных участков, в которых, по его словам, были замешаны его коллеги. Один из них - якобы глава аграрного комитета Николай Сольский. Последний свою причастность к этим делам категорически опровергал.

Ранее мы сообщали, что под стенами Рады произошло несколько потасовок экс-правоохранителей с нынешними стражами порядка.