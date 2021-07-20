Скачать
Вівторок, 20.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
В Україні ажіотаж навколо звільнення військових льотчиків: що говорять в командуванні
В Україні ажіотаж навколо звільнення військових льотчиків: що говорять в командуванні
Щеплення будуть доступні кожному: вакцинація в Україні виходить на новий рівень
Щеплення будуть доступні кожному: вакцинація в Україні виходить на новий рівень
"Повстала" проти Путіна Світлана Крюкова стала героїнею карикатури
"Повстала" проти Путіна Світлана Крюкова стала героїнею карикатури
Займаємо місця в черзі: Мендель після виходу книги задумала зібрати автограф-сесію
Займаємо місця в черзі: Мендель після виходу книги задумала зібрати автограф-сесію

Мендель розповіла, що її "напружувало" в роботі із Зеленським

Мендель розповіла, що її "напружувало" в роботі із Зеленським
Оновлено 11:02 Сьогодні Телеграф

Дезинформаційні атаки стали однією із складностей під час роботи з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це екс-спікер глави держави Юлія Мендель розповіла в інтерв'ю виданню "Сегодня".

За її словами, їй було важко спочатку звикнути до того, що було дуже багато дезинформаційних атак.

"Найскладніше було звикнути до дезінформаційних атак. Працювало багато медійних і соцмедійних блогерів, маленьких медіа, опозиційних телеканалів, які монотонно повторювали одні й ті ж наративи - і в цілому про ситуацію, і персонально про мене. Деякі мої друзі і колеги над цим просто жартували. А деякі колеги вірили", - сказала Мендель.

Також вона розповіла про те, що дискредитація йшла по двох напрямах.

"Був чіткий напрямок країни-агресора і медіа, які підтримують її порядок денний, - вони дискредитували зовнішність і описували всі види "негараздів", які можуть бути. Був також напрямок опозиційних медіа всередині країни, які говорили, що я непрофесіонал і у мене недостатній інтелектуальний рівень. Вони діяли майже однаково - в методах, інструментах", - пояснила Мендель.

Раніше "Телеграф" писав, чому насправді звільнилася Мендель.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Валерія Куценко
Автор: Валерія Куценко
Перегляди: 87

Все по темі:

Юлия Мендель, Володимир Зеленський.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "З***ую з України, бувай громадянство": киянин спалив на камеру підроблений паспорт (відео)
02 У Львові обвалилася стіна житлового будинку, є інформація про жертви: перші фото
03 "А походка, як у шлюшки з GTA": Саша Бо показала, як пройшло її тренування з присіданнями (відео)
04 Нових хворих трохи більше, ніж тих, хто видужав: свіжі дані про коронавірус в Україні
05 На 32 році життя в ДТП загинув відомий український футболіст
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На 32 році життя в ДТП загинув відомий український футболіст
На 32 році життя в ДТП загинув відомий український футболіст
Нових хворих трохи більше, ніж тих, хто видужав: свіжі дані про коронавірус в Україні
Нових хворих трохи більше, ніж тих, хто видужав: свіжі дані про коронавірус в Україні
Німеччина і США готують угоду по &quot;Північному потоку-2&quot;
Німеччина і США готують угоду по "Північному потоку-2"
В Афганістані під час свята обстріляли ракетами президентський палац: подробиці
В Афганістані під час свята обстріляли ракетами президентський палац: подробиці
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся