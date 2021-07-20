Мендель розповіла, що її "напружувало" в роботі із Зеленським

Дезинформаційні атаки стали однією із складностей під час роботи з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це екс-спікер глави держави Юлія Мендель розповіла в інтерв'ю виданню "Сегодня".

За її словами, їй було важко спочатку звикнути до того, що було дуже багато дезинформаційних атак.

"Найскладніше було звикнути до дезінформаційних атак. Працювало багато медійних і соцмедійних блогерів, маленьких медіа, опозиційних телеканалів, які монотонно повторювали одні й ті ж наративи - і в цілому про ситуацію, і персонально про мене. Деякі мої друзі і колеги над цим просто жартували. А деякі колеги вірили", - сказала Мендель.

Також вона розповіла про те, що дискредитація йшла по двох напрямах.

"Був чіткий напрямок країни-агресора і медіа, які підтримують її порядок денний, - вони дискредитували зовнішність і описували всі види "негараздів", які можуть бути. Був також напрямок опозиційних медіа всередині країни, які говорили, що я непрофесіонал і у мене недостатній інтелектуальний рівень. Вони діяли майже однаково - в методах, інструментах", - пояснила Мендель.

Раніше "Телеграф" писав, чому насправді звільнилася Мендель.