У МЗС заявили, що Україна знає, як завадити спробам Кремля привласнити Чорне море

Україна веде перемовини з країнами-партнерами, щоб вирівняти безпекову ситуацію та завадити спробам Росії перетворити Чорне море на своє внутрішнє озеро. Мова йде не лише про ідеї, але й конкретні пропозиції. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у своєму відеозверненні в соціальній мережі Facebook.

За його словами, якщо країни не об’єднають зусилля, то Росія поділить Чорне море навпіл і буде повністю владарювати там.

«У нас є конкретні ідеї та пропозиції з цього приводу. Ми їх наразі активно обговорюємо з Грузією, Молдовою та державами-членами НАТО, які є дружніми до нас: Болгарією, Туреччиною та Румунією. Протидіяти російським намірам потрібно разом», - заявив очільник МЗС.

Кулеба додав, що цю тему предметно обговорили 19 липня під час зустрічі лідерів у Батумі

Як вже повідомляв "Телеграф", Росія відправила в Чорне море крейсер і загрожує стріляниною по "супротивнику".