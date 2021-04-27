Слідом за США: Росія відправила в Чорне море крейсер і загрожує стріляниною по "супротивнику"

На стрільби в Чорне море екстрено відправився російський ракетний крейсер "Москва". Судно вийшло в море відразу після того, як США направили туди свій патрульний корабель.

Згідно з повідомленням прес-служби Чорноморського флоту, їх екіпаж буде здійснювати комплекс корабельних бойових навчань і спільних маневрів з кораблями і вертольотами. Також російські війська будуть стріляти по умовному противнику з головного ракетного комплексу крейсера.

Раніше ми писали, що два великі десантні кораблі Північного флоту ВМС РФ залишаться в Чорному морі навіть після завершення навчань біля берегів окупованого Криму.

Нагадаємо, ветеран АТО і депутат Верховної Ради Роман Костенко переполошив російські ЗМІ заявою про українські ракети.