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Слідом за США: Росія відправила в Чорне море крейсер і загрожує стріляниною по "супротивнику"

Слідом за США: Росія відправила в Чорне море крейсер і загрожує стріляниною по "супротивнику"
18:25 Сьогодні Телеграф

На стрільби в Чорне море екстрено відправився російський ракетний крейсер "Москва". Судно вийшло в море відразу після того, як США направили туди свій патрульний корабель.

Згідно з повідомленням прес-служби Чорноморського флоту, їх екіпаж буде здійснювати комплекс корабельних бойових навчань і спільних маневрів з кораблями і вертольотами. Також російські війська будуть стріляти по умовному противнику з головного ракетного комплексу крейсера.

Раніше ми писали, що два великі десантні кораблі Північного флоту ВМС РФ залишаться в Чорному морі навіть після завершення навчань біля берегів окупованого Криму.

Нагадаємо, ветеран АТО і депутат Верховної Ради Роман Костенко переполошив російські ЗМІ заявою про українські ракети.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

США, Росія, Чорне море, Військовий флот.
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