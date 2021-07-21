Найбільше дісталося МВС і Міноборони: Кабмін провів зачистку топ-чиновників

Кабінет Міністрів України на засіданні 21 липня затвердив нових глав відомств і чиновників в областях. Також частина українських топ-чиновників позбулися своїх крісел.

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

Згідно з інформацією з Міністерства оборони звільнили відразу трьох заступників міністрів - Олександра Миронюка, Ігоря Старобинского та Ігоря Халимона. У Міністерстві внутрішніх справ після звільнення глави відомства Арсена Авакова також відбулися зміни. Уряд звільнив першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового та заступник міністра того ж відомства Тетяну Ковальчук.

Також призначили главу Держслужби морського та річкового транспорту - Віталія Кіндратіва, в.о. голови Держінспекції енергонагляду став Володимир Рубанка, а в.о. глави Держагентства водних ресурсів став Олексій Кузьменков.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в "Слузі народу" хочуть вивести Національну гвардію і Державну прикордонну службу з-під контролю Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.