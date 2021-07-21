Зеленский начал войну за Нацгвардию: зачем ему это нужно и почему это плохая затея

Представители правящей партии "Слуга народа" хотят вывести Национальную гвардию и Государственную пограничную службу из-под контроля Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" руководитель фракции СН в Верховной Раде Давид Арахамия.

При этом сменивший Арсена Авакова на посту министра внутренних дел Денис Монастырский публично озвучил, что Нацгвардия должна быть под его руководством.

Битву за Нацгвардию прокомментировал "Телеграфу "экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закарпатья и Луганщины, народный депутат Верховной Рады 6-го и 7-го созывов Геннадий Москаль.

"Переподчинить себе Нацгвардию – это какая-то идея фикс президента Зеленского. Мотивирует это тем, что все вооруженные формирования должны подчиняться ему как Верховному Главнокомандующему. Но Нацвардия – специфическая сила. Ее представители задействуются в охране общественного порядка, в противостоянии чрезвычайным ситуациям. Кто будет этим заниматься? Охраной парламента, митингов, демонстраций? Зеленский лично будет направлять туда нацгвардейцев? Это бред. Как и желание "выдернуть" из МВД Погранслужбу. Во всех странах, что нас окружают, пограничники входят в некие структуры. В России – в ФСБ, в странах Европы, как правило, в МВД. Зачем тогда министерство внутренних дел, если у него всё заберут, включая миграционную службу? Нужно делать тогда просто Министерство полиции", – отмечает Геннадий Москаль.

По его мнению, подобные перемены планируются не от большого ума. И являются следствием непонимания нынешней властью принципов государственного управления.

"Такие шаги чреваты нарушением стабильности в стране. Что-то надо реформировать, если оно плохо работает. А у нас ГПСУ, Нацгвардия и другие структуры в составе МВД работают в целом неплохо. И всё же именно реорганизацию тот же Арахамия назвал первоначальной задачей нового министра. Так что, министр пришел для того, чтобы разделить министерство? Но если вы действуете по такой "логике", зачем было менять министра? В Конституции четко написано, что Кабмин создает, ликвидирует и реорганизует органы центральной исполнительной власти. Примите соответствующие постановление – и реорганизуйте МВД, раз уж так приспичило… А если пришел новый человек на пост министра, ему надо, прежде всего, настроить всех на работу, а не на какие-то дурные реформы, которые ничем хорошим не кончаются", – резюмирует Геннадий Москаль.

Во вторник, 13 июля после семи лет на посту главы МВД Украины подал в отставку Арсен Аваков.

В четверг, 15 июля, его отставку поддержала Верховная Рада.

В пятницу, 16 июля, парламент проголосовал за назначение на пост руководителя МВД главы правоохранительного комитета Рады, представителя фракции "Слуга народа" Дениса Монастырского.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о том, что Офис президента Украины фактически стал центром принятия всех решений в украинской власти. Попытка переподчинения Нацгвардии может быть одной из попыток укрепления Банковой.