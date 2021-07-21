Скачать
Среда, 21.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Токио-2020
Зеленский начал войну за Нацгвардию: зачем ему это нужно и почему это плохая затея
Зеленский начал войну за Нацгвардию: зачем ему это нужно и почему это плохая затея
Вашингтон просит Киев не критиковать соглашение по "Северному потоку-2": что обещают взамен
Вашингтон просит Киев не критиковать соглашение по "Северному потоку-2": что обещают взамен
Вновь более 650 заболевших COVID-19 за сутки, треть из них в Киеве - свежие данные о COVID-19 в Украине
Вновь более 650 заболевших COVID-19 за сутки, треть из них в Киеве - свежие данные о COVID-19 в Украине
"Впечатление, что власти намеренно раскачивают лодку": о чем говорит заигрывание Банковой с Пекином
"Впечатление, что власти намеренно раскачивают лодку": о чем говорит заигрывание Банковой с Пекином

Зеленский начал войну за Нацгвардию: зачем ему это нужно и почему это плохая затея

Зеленский начал войну за Нацгвардию: зачем ему это нужно и почему это плохая затея
12:37 Сегодня Телеграф

Представители правящей партии "Слуга народа" хотят вывести Национальную гвардию и Государственную пограничную службу из-под контроля Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" руководитель фракции СН в Верховной Раде Давид Арахамия.

При этом сменивший Арсена Авакова на посту министра внутренних дел Денис Монастырский публично озвучил, что Нацгвардия должна быть под его руководством.

Битву за Нацгвардию прокомментировал "Телеграфу "экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закарпатья и Луганщины, народный депутат Верховной Рады 6-го и 7-го созывов Геннадий Москаль.

"Переподчинить себе Нацгвардию – это какая-то идея фикс президента Зеленского. Мотивирует это тем, что все вооруженные формирования должны подчиняться ему как Верховному Главнокомандующему. Но Нацвардия – специфическая сила. Ее представители задействуются в охране общественного порядка, в противостоянии чрезвычайным ситуациям. Кто будет этим заниматься? Охраной парламента, митингов, демонстраций? Зеленский лично будет направлять туда нацгвардейцев? Это бред. Как и желание "выдернуть" из МВД Погранслужбу. Во всех странах, что нас окружают, пограничники входят в некие структуры. В России – в ФСБ, в странах Европы, как правило, в МВД. Зачем тогда министерство внутренних дел, если у него всё заберут, включая миграционную службу? Нужно делать тогда просто Министерство полиции", – отмечает Геннадий Москаль.

По его мнению, подобные перемены планируются не от большого ума. И являются следствием непонимания нынешней властью принципов государственного управления.

"Такие шаги чреваты нарушением стабильности в стране. Что-то надо реформировать, если оно плохо работает. А у нас ГПСУ, Нацгвардия и другие структуры в составе МВД работают в целом неплохо. И всё же именно реорганизацию тот же Арахамия назвал первоначальной задачей нового министра. Так что, министр пришел для того, чтобы разделить министерство? Но если вы действуете по такой "логике", зачем было менять министра? В Конституции четко написано, что Кабмин создает, ликвидирует и реорганизует органы центральной исполнительной власти. Примите соответствующие постановление – и реорганизуйте МВД, раз уж так приспичило… А если пришел новый человек на пост министра, ему надо, прежде всего, настроить всех на работу, а не на какие-то дурные реформы, которые ничем хорошим не кончаются", – резюмирует Геннадий Москаль.

Во вторник, 13 июля после семи лет на посту главы МВД Украины подал в отставку Арсен Аваков.

В четверг, 15 июля, его отставку поддержала Верховная Рада.

В пятницу, 16 июля, парламент проголосовал за назначение на пост руководителя МВД главы правоохранительного комитета Рады, представителя фракции "Слуга народа" Дениса Монастырского.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о том, что Офис президента Украины фактически стал центром принятия всех решений в украинской власти. Попытка переподчинения Нацгвардии может быть одной из попыток укрепления Банковой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 219

Все по теме:

МВД, Геннадий Москаль, Нацгвардия, НГУ, переподчинение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медуз в море так много, что их начали... есть: бердянские журналисты попробовали на вкус морских обитателей (фото, видео)
02 "Сил нет терпеть эту резервацию": жители оккупированного Крыма жалуются на закрытые для них пляжи и парки
03 Утопил "вторую половинку" в домашнем бассейне и наложил на себя руки: подробности трагедии в Кривом Роге
04 Германия и США придумали, что сделают для Украины за достройку "Северного потока-2" - СМИ
05 На пляже в Харькове педофил посреди дня приставал к восьмилетней девочке (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стрелявший на &quot;чеченской свадьбе&quot; под Одессой вышел на свободу
Стрелявший на "чеченской свадьбе" под Одессой вышел на свободу
Захватил и 4 дня удерживал судно: СБУ задержала первого в истории страны пирата (фото)
Захватил и 4 дня удерживал судно: СБУ задержала первого в истории страны пирата (фото)
&quot;Дельта&quot; - не самый страшный: ВОЗ рассекретила возможный сценарий пандемии коронавируса в мире
"Дельта" - не самый страшный: ВОЗ рассекретила возможный сценарий пандемии коронавируса в мире
Какой праздник 21 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 21 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь