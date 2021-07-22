Спікер Ради і нардепи відкрито виступили проти "Північного потоку-2": чого хочуть від США і ЄС

Українські нардепи, звертаючись до США і ЄС, оприлюднили спільну заяву щодо неприпустимості запуску "Північного Потоку-2".

Текст документа, який уже підписали десятки обранців народу, опублікували на сайті Верховної Ради.

Так, нардепи закликають Штати і Німеччину зупинити будівництво і подальше введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік-2". Політики переконані, що "демократичний світ повинен продемонструвати російському агресору єдність і силу в захисті своїх основних цінностей". Україна, за словами нардепів, це демонструє кожен день, захищаючи Східний фланг Європи.

Депутати запевняють, що російський проект не такий вигідний для Європи, як підноситься. Мовляв, з українською газотранспортною системою можна збільшити прокачку газу в Європу в 2-3 рази.

Разом з тим, на сайті Ради з'явився і відкритий лист спікера ВРУ Дмитра Разумкова його колезі з Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

У своєму зверненні Разумков також виступає проти будівництва газопроводу "Північний потік - 2", який, на думку спікера, Росія використовує як інструмент гібридної війни, погрожуючи енергетичній безпеці всієї Європи.

Разумков переконаний, що таким чином РФ хоче зробити Європу залежною.

Нагадаємо, адміністрація Байдена закликає українських політиків не критикувати майбутню угоду з Німеччиною по "Північному потоку-2". Якщо ж мовчання Києва з даного питання буде порушено, під загрозою можуть опинитися двосторонні відносини з Вашингтоном.