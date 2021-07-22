Байден розкрив майбутнє "Північного потоку-2" і приписи для України

Президент США Джо Байден зробив заяву про те, що на даному етапі реалізації проект "Північний потік-2" вже не зупинити.

Слова американського лідера цитує CNN.

За словами Байдена, російський газопровід готовий на 99%. Президент розповів громадськості про плідні дискусії з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, які завершилися зобов'язаннями. Мовляв, Німеччина і США вже розробляють приписи, які передбачають, що якщо насправді Росія навмисно завдасть шкоди Україні або іншим країнам, то відповість за це сповна.

Відзначимо, що в середу, 21 липня, США і Німеччина офіційно домовилися про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні. Однак наші політики виступили категорично проти.

Нагадаємо, українські нардепи, звертаючись до США і ЄС, а також спікер ВРУ Дмитро Разумков оприлюднили заяви щодо неприпустимості запуску "Північного потоку-2". Політики переконані, що "демократичний світ повинен продемонструвати російському агресору єдність і силу в захисті своїх основних цінностей".