"Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні": в Україні прокоментували скаргу РФ проти України

Скарга Росії до Європейського суду з прав людини не безглуздий вчинок, але їх чекає неминуча поразка.

Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в Facebook.

За його словами РФ виклала у своїй заяві всі міфи російської пропаганди та переплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні. При цьому вони отримують "майданчик для промивання мізків і медіа-привід", - зазначив Малюська.

У перемозі України він не сумнівається, і додає, що РФ намагається контратакувати в "lawfare, де поки всі голи в їхні ворота".

Lawfare - нове слово в англійській мові, яке утворилося від поєднання слів law (закон) і warfare (військова справа). Воно описує використання права як зброї у війні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія відправила в ЄСПЛ скаргу на Україну з 10 пунктів.