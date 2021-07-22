Все буває вперше: Росія поскаржилася на Україну до Європейського суду з прав людини

Російська Федерація направила до Європейського суду з прав людини свою першу міждержавну скаргу. Список складається з 10 претензій до України.

Про це повідомляє РБК.

Серед скарг Москви - дискримінація російського бізнесу, відмова слідчих органів РФ в правовій допомозі в розслідуванні злочинів, напади на диппредставництва Росії.

Також серед претензій крах рейсу "Амстердам-Куала Лумпур" 17 липня 2014 року через незакриття повітряного простору. Нагадаємо, тоді з ЗРК "Бук", що належав російським військовим, збили рейс МН17. Нідерланди в цьому питанні до України претензій не пред'явили.



РФ обурило блокування Північно-Кримського каналу, оскільки він є основним джерелом води для жителів півострова. Серед скарг те, що жителі Донецької та Луганської областей не брали участь у виборах центральних органів влади. Водночас на окупованих територіях України жителі під вибори почали отримувати паспорти РФ.

Також Росія звинувачує Україну в обстрілі її території, які тягнуть за собою людські та майнові втрати.

Серед претензій - загибель людей під час Революції гідності на Майдані, в Будинку профспілок в Одесі та на Донбасі.

РФ додатково обурила мовна політика України - витіснення російської мови зі сфери суспільної діяльності й "дискримінація" російськомовних.



Згадали в скарзі і закриття ЗМІ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що через російську зброю Туреччині загрожують нові санкції від США.