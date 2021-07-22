Скачать
Четвер, 22.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Ніхто не може дозволити собі розмовляти з Україною таким тоном, - Арестович про статтю Politico
Ніхто не може дозволити собі розмовляти з Україною таким тоном, - Арестович про статтю Politico
Спікер Ради і нардепи відкрито виступили проти "Північного потоку-2": чого хочуть від США і ЄС
Спікер Ради і нардепи відкрито виступили проти "Північного потоку-2": чого хочуть від США і ЄС
Завербували в 2014 році: з'явилося відео затримання полковника СБУ, який працював на ФСБ
Завербували в 2014 році: з'явилося відео затримання полковника СБУ, який працював на ФСБ
Суддя з ознаками сп'яніння протаранила дерево, мало не вилетівши в річку: ексклюзивні фото ДТП в Києві
Суддя з ознаками сп'яніння протаранила дерево, мало не вилетівши в річку: ексклюзивні фото ДТП в Києві

Все буває вперше: Росія поскаржилася на Україну до Європейського суду з прав людини

Все буває вперше: Росія поскаржилася на Україну до Європейського суду з прав людини
Оновлено 13:52 Сьогодні Телеграф ЄСПЛ

Російська Федерація направила до Європейського суду з прав людини свою першу міждержавну скаргу. Список складається з 10 претензій до України.

Про це повідомляє РБК.

Серед скарг Москви - дискримінація російського бізнесу, відмова слідчих органів РФ в правовій допомозі в розслідуванні злочинів, напади на диппредставництва Росії.

Також серед претензій крах рейсу "Амстердам-Куала Лумпур" 17 липня 2014 року через незакриття повітряного простору. Нагадаємо, тоді з ЗРК "Бук", що належав російським військовим, збили рейс МН17. Нідерланди в цьому питанні до України претензій не пред'явили.

Трагічна річниця аварії МН17: що потрібно знати про цю справу через 7 років


РФ обурило блокування Північно-Кримського каналу, оскільки він є основним джерелом води для жителів півострова. Серед скарг те, що жителі Донецької та Луганської областей не брали участь у виборах центральних органів влади. Водночас на окупованих територіях України жителі під вибори почали отримувати паспорти РФ.

Також Росія звинувачує Україну в обстрілі її території, які тягнуть за собою людські та майнові втрати.

Серед претензій - загибель людей під час Революції гідності на Майдані, в Будинку профспілок в Одесі та на Донбасі.

РФ додатково обурила мовна політика України - витіснення російської мови зі сфери суспільної діяльності й "дискримінація" російськомовних.

Топ-тема дня: україномовні "Свати" розлютили російських пропагандистів


Згадали в скарзі і закриття ЗМІ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що через російську зброю Туреччині загрожують нові санкції від США.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 62

Все по темі:

РФ, Донбас, МН-17, ЄСПЛ, Права людини, скарга Росії.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чоловіча контрацепція: які варіанти може запропонувати сучасна наука
02 Відразу двох полковників СБУ затримали за підозрою у державній зраді: журналіст натякнув на з зв'язок з Росією
03 Кількість хворих зростає - статистика коронавірусу в Україні на 22 липня
04 Суддя з ознаками сп'яніння протаранила дерево, мало не вилетівши в річку: ексклюзивні фото ДТП в Києві
05 Без підступу: харків'яни скинулися на допомогу афроукраїнцю, що розвозить їжу на велосипеді дочки (фото, відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мендель зізналася, що робота на Зеленського підкосила її здоров'я
Мендель зізналася, що робота на Зеленського підкосила її здоров'я
Куди ж поділися Порошенко і інші критики Зеленського? В Україні помітили цікавий момент з угодою щодо ПП-2
Куди ж поділися Порошенко і інші критики Зеленського? В Україні помітили цікавий момент з угодою щодо ПП-2
Після низки смертельних перестрілок ОБСЄ констатувала загострення на Донбасі
Після низки смертельних перестрілок ОБСЄ констатувала загострення на Донбасі
Негода в Україні забрала два життя і знеструмила сотню населених пунктів
Негода в Україні забрала два життя і знеструмила сотню населених пунктів
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся