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"Це дійсно війна": в США звернулися до Росії через Україну

"Це дійсно війна": в США звернулися до Росії через Україну
Оновлено 13:08 Сьогодні Телеграф Радіо Свобода

У США Росію вважають країною-агресором і кажуть, що вона повинна покинути окуповані території та припинити війну. Сполучені Штати називають це боргом РФ.

Про це 24 липня в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив Джордж Кент, тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії.

США закликають Росію припинити агресію проти України і закінчити бойові дії проти українців.

"Саме Росія є країною-агресором, вона почала цю війну. Це не конфлікт, це дійсно війна. І обов'язок закінчити війну - це обов'язок Росії, а не України", - заявив Кент.

Також він говорить, що це "війна в Україні, але не війна України".

"І це була дійсно, повністю, війна Росії", - підкреслив Джордж Кент.

Американський дипломат запевнив, що США на боці України і Вашингтон постійно працює над питанням безпеки країни з окупованими територіями. Політики США намагаються завжди належним чином підтримати Україну і допомогти їй.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Україна буде змушена терміново звільняти Донбас - Гримчак назвав причину.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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США, Росія, Джордж Кент, Війна.
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