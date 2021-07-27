Рейтинги Зеленського ростуть, а у Порошенка - знижуються: як проголосували б українці на виборах президента (інфографіка)

Чинний президент України Володимир Зеленський зберігає лідерство по підтримці населення України серед можливих кандидатів на пост глави держави.

До такого висновку прийшла соціологічна група "Рейтинг", яка проводила опитування 23-25 липня цього року.

Згідно з результатами дослідження, Зеленського підтримують 27,7% респондентів.

На другому і третьому місці розташувалися колишній президент Петро Порошенко з підтримкою 13,4% виборців і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко з показником в 11,4%.

Більше 10% набирає також співголова ОПЗЖ Юрій Бойко.

Високі показники в опитуванні також отримали глава партії "Сила і Честь" Ігор Смешко, колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, голова партії "НАШІ" Євген Мураєв і діючий голова парламенту Дмитро Разумков.

Решта кандидатів не набирають трьох відсотків.

Ці дані приблизно можна порівняти з результатами опитування КМІС, проведеного на початку минулого місяця. У порівнянні з попередніми показниками, рейтинги Зеленського показали невелике зростання, а Порошенко і Тимошенко - зниження.