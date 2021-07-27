"Слугу народу" підтримують чверть виборців, ОПЗЖ - скотилася на 4-е місце (інфографіка)

П'ять політичних партій пройшли б до Верховної Ради, якби парламентські вибори в Україні відбулися в найближчу неділю.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 23-25 липня 2021р і опубліковані у вівторок, 27 липня.

Разом з тим, Радикальна партія і партія "Наші" набрали б по 4,8%, "УДАР Віталія Кличка" - 4,3%, партію "Сила і честь" підтримали б 4,1%, партію "Свобода" - 3, 4%.

Рейтинг інших політичних сил - менше 3%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 23-25 липня 2021 року

Как повідомлялося, згідно з опитуванням "Рейтинга", чинний президент України Володимир Зеленський зберігає лідерство по підтримці населення України серед можливих кандидатів на пост глави держави.