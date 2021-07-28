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Стан Кравчука погіршився: ЗМІ дізналися неприємні подробиці

Стан Кравчука погіршився: ЗМІ дізналися неприємні подробиці
Оновлено 11:36 Сьогодні Телеграф

У Мережі з'явилася інформація про те, що стан першого президента України Леоніда Кравчука, який в кінці червня переніс операцію на серці, погіршився.

Про це повідомляє телеканал "1+1" з посиланням на власні джерела.

Згідно з останньою інформацією, близькі 87-річного Кравчука, який вже місяць перебуває в реанімації, заборонили медикам надавати дані про його стан. ЗМІ пише, що лікарі не дають ніяких прогнозів: Леонід Кравчук знаходиться на ШВЛ і не може дихати самостійно.

Втім, помічник політика Оксана Сибірцева в коментарі "Телеграфу" сказала, що не знає, звідки могла просочитися дана інформація.

"Немає ніякої таємниці, що Леоніду Макаровичу дійсно зробили складну операцію. Проте його рідні настійно попросили медиків не розголошувати дані, і ніхто, крім них, не володіє цією інформацією. Витоку бути не могло. Тому ні підтвердити, ні спростувати цю новину ми поки не можемо", - говорить Сибірцева.

Раніше ми писали про те, що Кравчук перебуває в реанімації, в яку ні у кого, крім медперсоналу, немає доступу. Тим часом в Офісі президента поки що не збираються обирати іншого главу ТКГ і кажуть, що потрібно аналізувати стан політика з урахуванням прогнозу лікарів.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 84

Все по темі:

Леонид Кравчук, Реанимация, Чутки, Стан Кравчука, Перший президент України.
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