Екс-міністра фінансів Данилюка не допустили до конкурсу в Бюро економічної безпеки: причина дивовижна

Під час виборів глави Бюро економічної безпеки України, яке має запрацювати у вересні і займеться розслідуваннями кримінальних порушень в сфері фінансів, розгорівся скандал. До участі в конкурсі не допустили одного з авторів ідеї БЕБ - екс-міністра фінансів Олександра Данилюка, пославшись на відсутність профільного диплома.

На своїй сторінці в "Фейсбуці" міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що дуже цінує Данилюка, але не зміг пропустити його кандидатуру. Мовляв, у колишнього головного фінансиста країни є три дипломи, але нібито жодного профільного, який міг би задовольнити вимоги.

Так, комісію не влаштував диплом про бізнес-освіту з університету Індіани (США), навколо якого, власне, і розгорілися дискусії. Мовляв, український закон не визнає іноземні дипломи автоматично, і перед конкурсом Данилюк, за словами Милованова, повинен був пройти формальну процедуру - нострифікацію - в МОН.

"По суті, комісія розуміє, що освіта є, але за законом визнати цього не може. Тому що є ксерокс диплома і немає підтвердження, що цей ксерокс справжній. Я знаю Олександра і вірю йому. Я впевнений що диплом справжній. Але закон вимагає перевірки , а не віри. І комісія не може порушити закон", - написав Милованов.

Тим часом сам Данилюк назвав комісію "ручною" і обурився, що його виключили з конкурсу в Бюро, яке він "придумав, запропонував і системно намагався запустити протягом більше 10 років".

"Я знав, що так буде, але привід, під яким вони це зробили, - просто епічний. Виявляється, у мене немає профільної освіти! Група товаришів без власної думки не визнали мій диплом одного з найпрестижніших університетів світу - Індіанського університету! Бути міністром фінансів і секретарем РНБО, працювати в найвідоміших фінансових організаціях в світових фінансових столицях - значить, у мене було достатньо освіти, а зараз - ні?!" - задається питаннями Данилюк на своїй сторінці в "Фейсбуці", вважаючи, що БЕБ почали руйнувати ще до запуску.

Відзначимо, що Бюро економічної безпеки в Україні запрацює у вересні і повинне налічувати близько 4000 фахівців, які будуть розслідувати економічні злочини. Воно стане центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координуватиме Кабмін.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла 28 січня в цілому законопроект про створення Бюро економічної безпеки (БЕБ), якє ліквідує податкову міліцію, а у СБУ забирає можливість займатися економічними злочинами. Про те, навіщо нам потрібне БЕБ і які будуть складності в роботі нового органу, "Телеграф" обговорив зі старшим аналітиком з податкових питань Інституту соціально-економічної трансформації В'ячеславом Черкашиним.