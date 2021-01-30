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Шанс устранить наибольший очаг коррупции: зачем в Украине нужно Бюро экономической безопасности

Шанс устранить наибольший очаг коррупции: зачем в Украине нужно Бюро экономической безопасности
Обновлено 12:08 Сегодня Телеграф

Верховная Рада приняла 28 января в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ), которым ликвидируется налоговая милиция, а у СБУ забирают возможность заниматься экономическими преступлениями.

О том, зачем нам нужно БЭБ и какие будут сложности в работе нового органа, «Телеграф» побеседовал со старшим аналитиком по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеславом Черкашиным.

- Почему этот закон был так важен?

- Во-первых, создание БЭБ – это, прежде всего, окончательная ликвидация одной из самых коррумпированных институций в стране – налоговой милиции, которую политики обещали осуществить в далеком 2005 году. Во-вторых, без новой службы невозможно эффективно провести комплексную реформу контролирующих органов и создать сервисные налоговую и таможенную службы.

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- Насколько видоизменился документ после первого чтения, которое было в сентябре 2020-го? В лучшую или худшую сторону?

- Проект претерпел весьма существенные изменения. И - что достаточно редко у нас бывает - именно в лучшую сторону. Достаточно сказать, что ко второму чтению было подано более 1 500 правок, из которых 1 102 правки учтено. Ключевой момент изменений – смена подчиненности БЭБ. Вместо вертикали президента (что было прописано в первом чтении и аналогов чему в мире не было) - на координацию со стороны правительства, что является оптимальным.

- Если сравнить с мировыми аналогами – на что будет похоже БЭБ?

- Сложный вопрос. Номинально это будет современная служба с аналитическим уклоном и риско-ориентированной системой работы (как в Нидерландах, Австрии, Швеции или Греции). Но, как обычно в нашей стране, очень многое зависит от персоналий, которые возглавят новую структуру.

Зачем нужно Бюро экономической безопасности в Украине и как БЭБ будет работать, открыл Вячеслав Черкашин

- Какие сложности прогнозируете в работе БЭБ – и почему?

- Их немало, но важные две – кадры и подчиненность. БЭБ не должно стать, во всех плохих смыслах, наследником налоговой милиции. Это гарантированно произойдет, если мы повторим реформу налоговой службы, проведенную в 2019 году, когда из старой в новую структуру было по умолчанию переведено 92% сотрудников, забрав с собой все старые траблы (от коррупции и карательной философии до неэффективности).

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Существует также проблема подчиненности новой службы – у нее нет представителя в составе правительства (координирующего министра), новая служба подчинена в целом Кабмину. Руководитель БЭБ имеет в правительстве лишь совещательный голос – этакий бедный родственник. Из украинского опыта - это худшая форма существования структуры.

- Как сделать так, чтобы БЭБ стало более эффективным?

- Идеального рецепта не существует. Но акцент на профессионализм в сочетании с прозрачной кадровой политикой, рыночными высокими зарплатами и нулевой толерантностью к любым проявлениям коррупции или закошмаривания бизнеса - хороший базис для успешного старта.

***

Отметим, что 28 января в Верховной Раде второй раз не нашлось голосов за назначение Юрия Витренко министром энергетики.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Верховная Рада, Украина, СБУ, Коррупция, Законы, БЭБ, Вячеслав Черкашин.
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