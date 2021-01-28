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В Украине появится Бюро экономической безопасности: что это за орган и как он будет работать

В Украине появится Бюро экономической безопасности: что это за орган и как он будет работать
15:55 Сегодня Телеграф

В Украине создано Бюро экономической безопасности.

За соответствующий законопроект 28 января проголосовали нардепы. Решение поддержали 242 народных избранника.

Согласно Закону, Бюро экономической безопасности Украины является единственным органом, на который возлагаются задачи по противодействию экономическим преступлениям. Таким образом в Украине окончательно ликвидируют налоговую милицию.

Ожидается, что в Бюро будет работать 4 тысячи человек. Директора Бюро будет назначать Кабмин по представлению премьер-министра по предложению конкурсной комиссии. Увольнять главу новосозданного органа также будет Кабмин по представлению главы правительства.

Функции Бюро экономической безопасности:

  • Орган будет противодействовать уголовным правонарушениям по тенизации экономики и утечке капитала.
  • Известно, что в Бюро экономической безопасности будут территориальные подразделения.
  • Бюро будет подчиняться Кабинету Министров Украины.

Стоит напомнить, что 28 января, на заседании Верховной Рады депутаты снова не смогли проголосовать за назначение Юрия Витренко министром энергетики.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Верховная Рада, Украина.
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