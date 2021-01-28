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"Шкурный вопрос" и призрак "Нафтогаза": что мешает Юрию Витренко стать министром

"Шкурный вопрос" и призрак "Нафтогаза": что мешает Юрию Витренко стать министром
Обновлено 16:03 Сегодня Телеграф РБК

Сегодня, 28 января, Верховная Рада вновь провалила голосование за кандидатуру Юрия Витренко на пост министра энергетики и первого вице-премьера. Первый провал случился еще 17 декабря, когда в его пользу проголосовали 186 нардепов. В этот раз удалось найти 204 голоса при минимально необходимых 226-ти. Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко прокомментировал "Телеграфу" итоги голосования, а также причины, по которым Офис президента так настойчиво ставил на Витренко.

"Фиаско повторного голосования за кандидатуру Витренко (голоса дали только 177 нардепов "Слуги народа", а также группа "Доверие" и часть внефракционных, – ред.) продемонстрировало полное отсутствие умения достигать кулуарные договоренности в парламенте, – считает эксперт. – Это не голосование о референдуме, где можно всем украсить себя лаврами победителей, а вполне шкурный вопрос, который менял матрицу влияния разных групп и ещё делал задел на новый политический цикл. Очевидно, что Витренко лоббировали люди Коломойского, который очень хотел получить сейчас своего министра энергетики, а в последствии – премьер-министра. Также тактически им подыгрывали отдельные силы с Запада, которые были не в восторге от действий группы Ахметова – как в энергетике, так и в украинской политике".

Игорь Чаленко обращает внимание, насколько активно создавался информационный пузырь. Его целью было показать, что все уже договорено и со всеми группами влияния в самой монокоалиции найдено взаимопонимание.

"По моим данным, переговоры шли вплоть до самого голосования и не возымели успеха. Но что мы получили в итоге? Витренко утопили те же люди из группы Коломойского в связи с ситуацией вокруг нардепа Дубинского и аграрного комитета парламента. Офис президента не смог удержать баланс интересов разных групп, – подчеркивает эксперт. – Также уверен, что в правительстве не нужно было перечить первому голосованию за Витренко и назначать его в.и.о, отчего возросла его медиапубличность и свет увидели органические ошибки. Ди и не стоило Юрию Юрьевичу так настаивать на своей премии в 4 млн долларов. Всё же он сам выбрал деньги, а не большую политику. Таким образом, он фактически потратил в пустую целый год после ухода из "Нафтогаза", когда впервые его кандидатуру начали обсуждать как кандидата в премьеры".

Напомним, что 21 декабря на срочном заседании Кабмина Витренко был назначен временно исполняющим обязанности (врио) главы Минэнерго. Это решение было встречено критикой со стороны председателя парламента Дмитрия Разумкова, который и сегодня не поддержал Витренко.

Уже будучи врио главы Минэнерго Витренко нарвался на критику украинцев из-за предложения возобновить подачу газа из России. 25 января фракция "Слуга народа" провела заседание, где решался вопрос о голосовании за назначение Витренко на посты вице-премьера и министра энергетики. Но итог для Юрия Витренко оказался неутешительным.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Верховная Рада, Нафтогаз, Минэнерго, Игорь Коломойский, Юрий Витренко.
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