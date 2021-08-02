Зеленський: "Ми повертаємо Крим додому - в Україну"

У саміті "Кримської платформи", яка відбудеться вже 23 серпня з метою повернути анексований Росією Крим до складу України, візьмуть участь 29 країн.

Про це 2 серпня заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми повертаємо Крим в світовий порядок денний, щоб повернути додому - в Україну", - сказав український гарант.

Згідно з останньою інформацією, свою участь в саміті підтвердили вже 29 країн, в числі яких США, Великобританія, Польща, Туреччина, Франція, Німеччина, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, країни Балтії та інші.

За словами Зеленського, цей список не є остаточним і до 23 серпня його можуть поповнити і інші держави.

Планується, що представники країн-учасниць підпишуть спільну декларацію про наміри щодо Криму.

"Треба назавжди забути, що Україна забуде про Крим. Україна не підніматиме питання Криму тільки в одному випадку, коли буде піднімати прапор України в Криму", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" в авторському матеріалі розповідав, що не так з "Кримської платформою". Своєю думкою з "Телеграфом" поділився нардеп V, VI і VII скликань, екс-заступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко.