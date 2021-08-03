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Вівторок, 03.08.2021
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"Та хоч перепишіть історію": Зеленський дав інтерв'ю російською телеканалу для непідконтрольних територій України (відео)

"Та хоч перепишіть історію": Зеленський дав інтерв'ю російською телеканалу для непідконтрольних територій України (відео)
Оновлено 12:47 Сьогодні Телеграф

Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю телеканалу "Дім", який створили для жителів тимчасово непідконтрольних Україні територій. Політик говорив російською мовою про Крим, який, за його словами, ніколи не буде частиною РФ, і пояснив чому.

Анонс бесіди з гарантом, яка скоро з'явиться в мережі, опублікували на сайті телеканалу.

Так, Зеленський називає окупантів "гостями", які ніколи не будуть любити Крим, як українці.

"Це неможливо прищепити. Це моя земля. Вони не будуть тут. Їх покоління не буде тут рости. Це ніколи не буде російською територією. Не можна прошити голову татарам і сказати, що тут вас не було. Та хоч перепишіть історію. Та неможливо! Всі вони повернуться додому. Питання часу", - переконаний Володимир Зеленський.

Раніше політик, кажучи про саміт "Кримська платформа", заявив про те, що Україна повертає Крим додому. Свою участь в саміті підтвердили вже 29 країн, в числі яких США, Великобританія, Польща, Туреччина, Франція, Німеччина, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, країни Балтії та інші. Однак цей список не є остаточним і до 23 серпня його можуть поповнити й інші держави.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Заява, Росія, Крим, Володимир Зеленський.
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