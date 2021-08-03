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Зеленський з другої спроби підписав закон про відновлення роботи ВККС

Зеленський з другої спроби підписав закон про відновлення роботи ВККС
13:26 Сьогодні Телеграф

Президент України Володимир Зеленський 3 серпня підписав закон №3711-д про перезапуск роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

До підписання закон готували ще з листопада минулого року (дивись фото), і схвалив його президент лише з другого разу.

 

Так, 8 липня Зеленський наклав вето на законопроект і вніс пропозицію, згідно з якою ВККС буде вважатися повноважною в разі призначення до її складу не менше 11 осіб, з яких шестеро повинні бути призначені з числа українських діючих або відставних суддів.

Також він вніс пропозицію про те, що в разі потреби члени першого складу конкурсної комісії можуть залучати помічників або перекладачів. Діяльність цих помічників може фінансуватися за допомогою залучення міжнародної допомоги.

Закон був підтриманий в Раді у вівторок, 13 липня, голосами 305 народних депутатів, а тепер підписаний президентом.

Таким чином, документ визначає, що ВККС:

- є державним колегіальним органом суддівського управління і діє в системі правосуддя на постійній основі;

- має статус юрособи, зі своєю печаткою, назвою і рахунками в органах Госказначейской служби;

- складається з 16 членів, з яких 8 призначаються із суддів або відставних суддів;

- має право приймати рішення, якщо в її складі є хоча б 11 членів;

- має свій сайт.

Членом ВККС може стати громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту і стаж роботи не менше п'ятнадцяти років.

Він також повинен відповідати стандартам доброчесності та компетентності, а також дотримуватися політичної нейтральності. Під останнім мається на увазі, що член ВККС не може перебувати в політичних партіях або профспілках і не може брати участь у політичній діяльності.

Крім того, законом скасовуються положення про діяльність Комісії з доброчесності та етики.

Нагадаємо, Зеленський дав інтерв'ю російською телеканалу для непідконтрольних територій України.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Вето, ВККС, Володимир Зеленський, Підписання закону, Закон про ВККС.
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