Зеленський з другої спроби підписав закон про відновлення роботи ВККС

Президент України Володимир Зеленський 3 серпня підписав закон №3711-д про перезапуск роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
До підписання закон готували ще з листопада минулого року (дивись фото), і схвалив його президент лише з другого разу.
Так, 8 липня Зеленський наклав вето на законопроект і вніс пропозицію, згідно з якою ВККС буде вважатися повноважною в разі призначення до її складу не менше 11 осіб, з яких шестеро повинні бути призначені з числа українських діючих або відставних суддів.
Також він вніс пропозицію про те, що в разі потреби члени першого складу конкурсної комісії можуть залучати помічників або перекладачів. Діяльність цих помічників може фінансуватися за допомогою залучення міжнародної допомоги.
Закон був підтриманий в Раді у вівторок, 13 липня, голосами 305 народних депутатів, а тепер підписаний президентом.
Таким чином, документ визначає, що ВККС:
- є державним колегіальним органом суддівського управління і діє в системі правосуддя на постійній основі;
- має статус юрособи, зі своєю печаткою, назвою і рахунками в органах Госказначейской служби;
- складається з 16 членів, з яких 8 призначаються із суддів або відставних суддів;
- має право приймати рішення, якщо в її складі є хоча б 11 членів;
- має свій сайт.
Членом ВККС може стати громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту і стаж роботи не менше п'ятнадцяти років.
Він також повинен відповідати стандартам доброчесності та компетентності, а також дотримуватися політичної нейтральності. Під останнім мається на увазі, що член ВККС не може перебувати в політичних партіях або профспілках і не може брати участь у політичній діяльності.
Крім того, законом скасовуються положення про діяльність Комісії з доброчесності та етики.
Нагадаємо, Зеленський дав інтерв'ю російською телеканалу для непідконтрольних територій України.