Білоруська розправа над цивільними: в ЄС і США відреагували на смерть Шишова

В Євросоюзі бурхливо реагують на головну новину сьогоднішнього дня - знайденого повішеним в Києві білоруського опозиціонера Віталія Шишова. Топ-чиновники європейських держав на офіційних сторінках в соцмережах закликають Україну провести належне розслідування цієї кричущої події.

Так, про своє глибоке потрясіння пише в Twitter глава МЗС Данії Еппе Кофод, заявляючи, що Київ повинен розслідувати цю справу і зробити правильні висновки. Чиновник переконаний: неприпустимо, щоб білоруські спортсмени та громадські організації продовжували жити в страху.

Тим часом міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс приніс глибокі співчуття родині та друзям Віталія. Він і його колега - голова МЗС Швеції Анн Лінде - розраховують на належне розслідування з боку України.

Schoking news about the death of the Belarusian activist Vitaly #Shishov who was found hanged in #Kyiv. My deep condolences to his family and friends. A thorough investigation into the circumstances leading to his death must be conducted. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 3, 2021

У посольстві США в Києві заявили, що смерть Шишова сталася "на тлі неприйнятної білоруської розправи з громадянським суспільством", і також сподіваються, що розслідування українськими правоохоронцями буде об'єктивним і оперативним.

Сполучені Штати глибоко засмучені смертю білоруського активіста Віталія Шишова у Києві, і ми висловлюємо глибокі співчуття його близьким. (1/2) — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 3, 2021

Нагадаємо, тіло Віталія зі слідами насильства знайшли повішеним в парку вранці недалеко від того місця, де він здійснював пробіжки.

А поки в Нацполіціі тільки не виключають умисне вбивство, замасковане під суїцид, і не зробили цю версію основною, в мережі переконані: керівника "Білоруського будинку в Україні" вбили через його погляди.

"Телеграф" повідомляв раніше, який опозиційною діяльністю займався в Україні загиблий активіст Віталій Шишов.