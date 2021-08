Білоруська розправа над цивільними: в ЄС і США відреагували на смерть Шишова

В Євросоюзі бурхливо реагують на головну новину сьогоднішнього дня - знайденого повішеним в Києві білоруського опозиціонера Віталія Шишова. Топ-чиновники європейських держав на офіційних сторінках в соцмережах закликають Україну провести належне розслідування цієї кричущої події.

Так, про своє глибоке потрясіння пише в Twitter глава МЗС Данії Еппе Кофод, заявляючи, що Київ повинен розслідувати цю справу і зробити правильні висновки. Чиновник переконаний: неприпустимо, щоб білоруські спортсмени та громадські організації продовжували жити в страху.

Тим часом міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс приніс глибокі співчуття родині та друзям Віталія. Він і його колега - голова МЗС Швеції Анн Лінде - розраховують на належне розслідування з боку України.

Schoking news about the death of the Belarusian activist Vitaly #Shishov who was found hanged in #Kyiv. My deep condolences to his family and friends. A thorough investigation into the circumstances leading to his death must be conducted.

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 3, 2021