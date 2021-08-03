Скачать
Вівторок, 03.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
"Вирок КДБ Білорусі в Україні": українці звинувачують у смерті Шишова СБУ
"Вирок КДБ Білорусі в Україні": українці звинувачують у смерті Шишова СБУ
Петля була закріплена занадто високо: у поліції повідомили про знахідки на місці смерті Віталія Шишова
Петля була закріплена занадто високо: у поліції повідомили про знахідки на місці смерті Віталія Шишова
В Ужгороді українцям почали видавати угорські COVID-сертифікати
В Ужгороді українцям почали видавати угорські COVID-сертифікати
Разумков скасував поїздку на Донбас через заборону нового командувача ЗСУ
Разумков скасував поїздку на Донбас через заборону нового командувача ЗСУ

Білоруська розправа над цивільними: в ЄС і США відреагували на смерть Шишова

Білоруська розправа над цивільними: в ЄС і США відреагували на смерть Шишова
15:58 Сьогодні Телеграф

В Євросоюзі бурхливо реагують на головну новину сьогоднішнього дня - знайденого повішеним в Києві білоруського опозиціонера Віталія Шишова. Топ-чиновники європейських держав на офіційних сторінках в соцмережах закликають Україну провести належне розслідування цієї кричущої події.

Так, про своє глибоке потрясіння пише в Twitter глава МЗС Данії Еппе Кофод, заявляючи, що Київ повинен розслідувати цю справу і зробити правильні висновки. Чиновник переконаний: неприпустимо, щоб білоруські спортсмени та громадські організації продовжували жити в страху.

Тим часом міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс приніс глибокі співчуття родині та друзям Віталія. Він і його колега - голова МЗС Швеції Анн Лінде - розраховують на належне розслідування з боку України.

 

У посольстві США в Києві заявили, що смерть Шишова сталася "на тлі неприйнятної білоруської розправи з громадянським суспільством", і також сподіваються, що розслідування українськими правоохоронцями буде об'єктивним і оперативним.

 

Нагадаємо, тіло Віталія зі слідами насильства знайшли повішеним в парку вранці недалеко від того місця, де він здійснював пробіжки.

А поки в Нацполіціі тільки не виключають умисне вбивство, замасковане під суїцид, і не зробили цю версію основною, в мережі переконані: керівника "Білоруського будинку в Україні" вбили через його погляди.

"Телеграф" повідомляв раніше, який опозиційною діяльністю займався в Україні загиблий активіст Віталій Шишов.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 54

Все по темі:

США, Опозиция, ЄС, Київ, Білорусь, Віталій Шишов.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Скаржиться або хвалиться?": В мережі обговорюють визнання Милованова про "вторинність" роботи в Україні
02 Вийшов на пробіжку і зник: в Києві шукають зниклого главу "Білоруського будинку в Україні"
03 Мендель вважає, що її хейтили тільки через те, що вона жінка і відповіла сміливою фотосесій: в коментарях справжній вибух
04 СБУ нейтралізувала проросійське угруповання, підконтрольне нардепу Киві (фото)
05 Скандал навколо спроби КДБ Білорусі вивезти спортсменку Тимановську з Японії: як відреагували західні ЗМІ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Безоплатно та без жодних умов&quot;: Україна до Дня Незалежності отримає 2,7 млрд доларів від МВФ
"Безоплатно та без жодних умов": Україна до Дня Незалежності отримає 2,7 млрд доларів від МВФ
Чи спричинить штам &quot;дельта&quot; новий сплеск коронавірусу в Україні? Що кажуть лікарі
Чи спричинить штам "дельта" новий сплеск коронавірусу в Україні? Що кажуть лікарі
У київському парку знайшли повішеним опозиціонера з Білорусі Віталія Шишова: що кажуть у поліції
У київському парку знайшли повішеним опозиціонера з Білорусі Віталія Шишова: що кажуть у поліції
&quot;Намагався втекти, але не встиг&quot;: з'явилося відео моменту розстрілу чоловіка в Одесі і фото кілера
"Намагався втекти, але не встиг": з'явилося відео моменту розстрілу чоловіка в Одесі і фото кілера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся