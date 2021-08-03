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Святошинский парк Киева оцепили правоохранители: эксклюзивный фоторепортаж с места гибели белорусского оппозиционера

Святошинский парк Киева оцепили правоохранители: эксклюзивный фоторепортаж с места гибели белорусского оппозиционера
14:27 Сегодня Телеграф

В Святошинском парке Киева, в котором во вторник, 3 августа, нашли повешенным белорусского оппозиционера Виталия Шишова, продолжаются следственные действия.

Об этом с места событий сообщает корреспондент "Телеграфа".

Тело Виталия из парка на момент выхода новости уже унесли и отправили на судмедэкспертизу.

Тем временем, следователи собирают все вещдоки. На месте - десятки сотрудников Нацполиции, следователи, криминалисты. Парк оцепили лентой, за тем, чтобы к месту преступления не подходили посторонние, следят нацгвардейцы.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф".

Напомним, что тело Виталия со следами насилия нашли повешенным в парке утром недалеко от того места, где он совершал пробежки.

А пока в Нацполиции только не исключают умышленное убийство, замаскированное под суицид, и не сделали эту версию основной, в сети убеждены: руководителя "Белорусского дома в Украине" убили из-за его взглядов и деятельности.

"Телеграф" сообщал ранее, какой оппозиционной деятельностью занимался в Украине погибший активист Виталий Шишов, которого самопровозглашенный президент Беларуси именовал своим личным врагом.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Киев, Эксклюзив, Виталий Шишов, Святошинский парк.
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