"Ми повертаємо Крим додому - в Україну": слова Зеленського розбурхали армію РФ

Президент Володимир Зеленський в рамках інтерв'ю телеканалу "Дім" для жителів окупованих територій і анонсів саміту "Кримська платформа" зробив кілька заяв про тимчасово окупований Росією півострів. Головний посил - те, що Крим завжди буде українським, і ніхто не буде любити його більше, ніж рідний народ.

"Ми повертаємо Крим додому - в Україну", - заявив український гарант, говорячи про наближення саміту "Кримської платформи", чим схвилював росіян.

Слова нашого гаранта не на жарт переполошили росіян і самопроголошених чиновників Криму. Тепер же на заяву Зеленського відповів міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Він спробував відбутися українським анекдотом.

"Знаєте, є старий одеський анекдот, коли приїжджий запитує на Соборці про непрацюючий фонтані: "А тут був фонтан?" На що одесит йому відповідає:" Чому був? Він був, є і буде. Так і з Кримом", - сказав Шойгу.

Російський генерал заявив, мовляв, керівники України змінюються, а Крим нібито буде територією РФ.

Втім, вже через пару тижнів, 23 серпня, в Києві відбудеться саміт "Кримської платформи" з метою повернути анексований Росією півострів до складу України, і в ньому візьмуть участь 29 найбільших країн. Причому, цей список, в якому США і країни Європи, не є остаточним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський дав інтерв'ю телеканалу "Дім", який створили для жителів тимчасово непідконтрольних Україні територій. Політик говорив російською мовою про Крим, який, за його словами, ніколи не буде частиною РФ, і пояснив чому.