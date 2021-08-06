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Саакашвілі заявив, що його міг "замовити" Путін

Саакашвілі заявив, що його міг "замовити" Путін
Оновлено 13:20 Сьогодні Телеграф

Екс-президент Грузії і нинішній глава комітету з реформ України Михайло Саакашвілі заявив про те, що зазнав переслідувань з боку Росії, які нібито замовив сам лідер РФ Володимир Путін.

У свіжому пості на своїй сторінці в "Фейсбук" від 6 серпня Саакашвілі відповів на заяву заступника директора департаменту інформації і друку МЗС РФ Олександра Бікантова про те, що Москва готова відновлювати відносини з Грузією і ніколи не ставила знак рівності між народом і "злочинним режимом Саакашвілі" .

У підсумку, український чиновник запевнив, що грузинський народ виступає за його повернення в країну, а переслідування на його батьківщині нібито організували росіяни. Більш того, продовжує Саакашвілі, його замовив сам Володимир Путін.

"Їм набагато зручніше, щоб в Грузії був хаос, безладдя і грузинський народ потопав у болоті бідності. Все це переслідування, організоване проти мене, і хоча б зараз повинні зрозуміти всі - це пряме замовлення Путіна, - пише Саакашвілі. - Ми підемо до кінця для звільнення Грузії".

Саакашвілі запевняє, що ніхто не завадить йому в майбутньому повернутися в Грузію, де в жовтні відбудуться вибори до органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше голова виконкому Національної ради реформ, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі, голова партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко і політолог Михайло Чаплига влаштували скандал в ефірі ток-шоу на телеканалі "Україна 24".

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Грузия, Росія, Володимир Путін, Переслідування, Михайло Саакашвілі.
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