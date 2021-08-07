Через два роки репутаційних втрат Зеленський заговорив як Порошенко - генерал

Президент України Володимир Зеленський в спробах підтримати свій рейтинг почав говорити, як свій попередник Петро Порошенко.

На цьому наголосив генерал-лейтенант Василь Богдан в інтерв'ю "Телеграфу", коментуючи нещодавній виступ Зеленського на телеканалі ДОМ, в якому той чітко висловився, що ні Крим, ні Донбас російскими не будуть ніколи.

Богдан припустив, що це інтерв'ю вийшло саме зараз через те, що більша частина свідомого українського суспільства не може сприйняти всякі пропозиції Кремля для забезпечення миру на Донбасі на своїх умовах і "закриття" питання Криму.

"На Банковій відчувають настрої українців", - підкреслив він.

Саме тому, вважає генерал, Зеленський і почав своїми промовами походити на Порошенко, показуючи, що він відстоює національні інтереси і тим самим підтримувати електоральні симпатії.

"І як слід було говорити з самого початку, а не чекати два роки, втрачаючи час, репутацію і не звертаючи уваги на необхідність зміцнення обороноздатності країни", - додав Богдан.

Нагадаємо, раніше Богдан розповів "Телеграфу" про те, чому ОГП саме зараз має намір оприлюднити секретні дані по Іловайськ котлі, а також що означає поїздка глави МЗС Дмитра Кулеби і глави ОП Андрія Єрмака до Вашингтона.