Арахамія став ді-джеєм на зльоті молодих "слуг народу" (відео)

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в Скадовську (Херсонська область) виступив перед молодіжним крилом "СН".

Кадри з івенту розлетілися по телеграм-каналах.

"Голова фракції "Слуг народу" Давид Арахамія виступив перед публікою як ді-джей David Braun", - йдеться в повідомленні PavlovskyNews.

Виступ Арахамії відбувся в рамках триденного заходу "Зе! Кемп", під час якого молоді запропонували "захоплюючі лекції, запальні вечірки, тренування з йоги, квести, філософський клуб з народними депутатами і багато іншого".

Згідно із заявою, оприлюдненою на сайті "СН", участь у заходах взяли близько 300 осіб.

Як повідомлялося раніше, Арахамія недавно став героєм численних фотожаб через заяви про те, що Україна могла б "шантажувати" світ, якби не відмовилася від свого ядерного арсеналу.