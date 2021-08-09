Озвучені три основні теми, які Зеленський і Байден обговорять в Білому домі

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08:04 Сьогодні Телеграф МЗС

На зустрічі в США Володимир Зеленський і Джо Байден обговорять партнерство двох країн, питання безпеки та економіки.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі каналу Україна-24.

За його словами, Київ хоче вивести політичне партнерство з Вашингтоном на новий рівень. Серед планованих питань - Крим, Донбас і протидія російській агресії. Кулеба не зміг розповісти деталі, але стверджує, що є конкретні ідеї.

В економічному блоці Україна має конкретні проєкти, які можуть зацікавити США, з датами, цифрами, термінами реалізації.

"Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей, в тому числі й в стратегічних галузях економіки", - зазначив глава МЗС України.

Раніше "Телеграф" писав, що є ризики провокацій з боку Росії для зриву зустрічі двох президентів.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

Джозеф Байден, Крим, Донбас, Володимир Зеленський, Зустріч.
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