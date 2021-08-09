Посол Британії: Питання про те, чи може Україна вступити в НАТО, вже вирішене

Країни НАТО виступають за те, щоб Україна якомога швидше приєдналася до Альянсу, але є моменти, які гальмують процес.

Про це в інтерв'ю BBC News заявила посол Великобританії Мелінда Сіммонс.

Дипломат каже, що питання про те, чи може Україна приєднатися до НАТО, вже вирішене.

"Питання в тому, що для цього потрібно. І ось розмови про це з українською стороною відбуваються регулярно, а зрушень немає, - каже Сіммонс. - З залученням України, її участю в операціях НАТО - все відмінно, і прогрес очевидний. Але щодо інституційних реформ, яких вимагає членство, то залишається багато роботи, - в деяких сферах більше, ніж у інших".

Так, за словами Сіммонс, наша країна потребує інституційної реформи у сфері оборони, а також у судовій реформі та змін в секторі безпеки.

Раніше ми повідомляли, що в Києві складається відчуття, що для деяких країн-членів НАТО розмови про реформи в Україні, як умови вступу країни до Північноатлантичного альянсу, є всього лише приводом не говорити їй "так". Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів заступник голови Офісу президента з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ігор Жовква.