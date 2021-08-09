Скачать
Понеділок, 09.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Однокласник Скічка, екс-нардеп і політв'язень: хто буде боротися за мандат на довиборах в Раду на 197 окрузі
Однокласник Скічка, екс-нардеп і політв'язень: хто буде боротися за мандат на довиборах в Раду на 197 окрузі
"Я вилетіла з його квартири": журналістка розповіла, як актор Талашко домагався її після інтерв'ю
"Я вилетіла з його квартири": журналістка розповіла, як актор Талашко домагався її після інтерв'ю
У Польщі здивували сумною статистикою по українським мігрантам
У Польщі здивували сумною статистикою по українським мігрантам
Озвучені три основні теми, які Зеленський і Байден обговорять в Білому домі
Озвучені три основні теми, які Зеленський і Байден обговорять в Білому домі

Посол Британії: Питання про те, чи може Україна вступити в НАТО, вже вирішене

Посол Британії: Питання про те, чи може Україна вступити в НАТО, вже вирішене
Оновлено 12:33 Сьогодні Телеграф

Країни НАТО виступають за те, щоб Україна якомога швидше приєдналася до Альянсу, але є моменти, які гальмують процес.

Про це в інтерв'ю BBC News заявила посол Великобританії Мелінда Сіммонс.

Дипломат каже, що питання про те, чи може Україна приєднатися до НАТО, вже вирішене.

"Питання в тому, що для цього потрібно. І ось розмови про це з українською стороною відбуваються регулярно, а зрушень немає, - каже Сіммонс. - З залученням України, її участю в операціях НАТО - все відмінно, і прогрес очевидний. Але щодо інституційних реформ, яких вимагає членство, то залишається багато роботи, - в деяких сферах більше, ніж у інших".

Так, за словами Сіммонс, наша країна потребує інституційної реформи у сфері оборони, а також у судовій реформі та змін в секторі безпеки.

Раніше ми повідомляли, що в Києві складається відчуття, що для деяких країн-членів НАТО розмови про реформи в Україні, як умови вступу країни до Північноатлантичного альянсу, є всього лише приводом не говорити їй "так". Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів заступник голови Офісу президента з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ігор Жовква.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 27

Все по темі:

НАТО, Реформі, Великобританія, Україна в НАТО.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Нечуваний прольот на Олімпіаді. Вище нас - купа зовсім не гігантів у світі спорту, а країн, де живуть за коштами
02 Україна використала всі природні ресурси на цей рік і почала "жити в борг"
03 Помер український продюсер і журналіст Дмитро Харитонов
04 Європа до 2035 року повністю позбавиться бензинових і дизельних авто: Чи допоможе це відновити екологію?
05 Озвучені три основні теми, які Зеленський і Байден обговорять в Білому домі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Ще одна країна ЄС зняла коронавірусні обмеження для тих, хто в'їжджає з України
Ще одна країна ЄС зняла коронавірусні обмеження для тих, хто в'їжджає з України
Госпіталізованих на третину більше ніж тих, що заразилися - статистика Covid-19 в Україні за добу
Госпіталізованих на третину більше ніж тих, що заразилися - статистика Covid-19 в Україні за добу
В аквапарку Дніпра потонула дитина: подробиці (фото)
В аквапарку Дніпра потонула дитина: подробиці (фото)
Яке свято 9 серпня: народні прикмети і заборони
Яке свято 9 серпня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся