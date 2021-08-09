США і Британія вводять нові пакети санкцій проти режиму Лукашенка: що відомо

Великобританія і США ввели пакет торгових, фінансових та авіаційних санкцій проти Білорусі у зв'язку з порушенням людських прав режимом неприйнятого суспільством президента Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

"Ці санкції демонструють, що Великобританія не прийме дій Лукашенко після сфальсифікованих виборів", - заявив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб.

Інформація про введення санкцій проти Білорусі в США повідомив чиновник Білого дому. Ці відомості з'явилися в ЗМІ.

#BREAKING US to slap new sanctions on Belarus regime: White House official pic.twitter.com/F0IUDQIUDD — AFP News Agency (@AFP) August 9, 2021

Нові санкції передбачають заборону на польоти над територією Великобританії і США білоруських авіаперевізників, а також забороняється технічне обслуговування парку літаків Лукашенко.

Торговельні обмеження забороняють закупівлю в Білорусі та продаж їй калійних добрив, нафтопродуктів, товарів, які використовуються у виробництві сигарет, і технологій подвійного призначення.

"Продукцію державної промисловості Лукашенко не повинні продавати в Британії, а наші аерокосмічні компанії не доторкнуться до його розкішних літаків", - заявив Домінік Рааб.

Фінансові заходи забороняють покупку цінних паперів та інструментів грошового ринку, випущених білоруською державою, а також надання кредитів.

Також у Великобританії та США заборонили надавати страхування і перестрахування державним органам Білорусі.

Крім того, змінилася політика британського уряду щодо подальшого посилення існуючого ембарго на поставки зброї.

Великобританія також вводить санкції проти відомого російського бізнесмена Михайла Гуцерієва, який є одним з основних приватних інвесторів в Білорусі.

Також Гуцерієв давній соратник Лукашенко. Він надавав підтримку уряду Білорусі, в тому числі у своїх ділових інтересах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в червні 2021-го країни ЄС затвердили новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка і розширили авіабойкот.

Нагадуємо, що 20 липня білоруська журналістка Наталія Радіна в інтерв'ю "Телеграфу" заявила, що Україна може допомогти Білорусі за допомогою введення економічних санкцій.