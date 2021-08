США і Британія вводять нові пакети санкцій проти режиму Лукашенка: що відомо

Великобританія і США ввели пакет торгових, фінансових та авіаційних санкцій проти Білорусі у зв'язку з порушенням людських прав режимом неприйнятого суспільством президента Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

"Ці санкції демонструють, що Великобританія не прийме дій Лукашенко після сфальсифікованих виборів", - заявив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб.

Інформація про введення санкцій проти Білорусі в США повідомив чиновник Білого дому. Ці відомості з'явилися в ЗМІ.

