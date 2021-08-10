У віці 44 років помер український екс-нардеп

У віці 44 років помер екс-нардеп і член наглядової ради НЕК "Укренерго" Лев Підлісецький.

Про це повідомив на своїй сторінці в "Фейсбуці" львівський мер Андрій Садовий.

За його словами, Підлісецький помер після важкої хвороби, і у політика залишилися дружина і троє дочок.

Відзначимо, що свою кар'єру уродженець Львова почав в 2001 році, ставши директором з економічних питань АТ "Галенергобудром". Ще через два роки він став гендиректором цього підприємства, трохи пізніше - головою правління.

У політику прийшов сім років тому: в 2014-му став нардепом VIII скликання від партії "Самопоміч" і був членом Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Надалі став членом наглядової ради НЕК "Укренерго", звідки звільнився в 2020-му.

У коментарях під постом Садового сотні українців пишуть, що шоковані раптовою кончиною Підлісецького і згадують, що він був добрим, щирим і справжнім.

Нагадаємо, раніше від зупинки серця помер колишній прем'єр-міністр України і перший голова Служби безпеки Євген Марчук.