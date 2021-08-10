Скачать
Вівторок, 10.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Дозволила поліція: у Києві гонщики влаштували дріфт на Софіївській площі (відео)
Дозволила поліція: у Києві гонщики влаштували дріфт на Софіївській площі (відео)
У віці 44 років помер український екс-нардеп
У віці 44 років помер український екс-нардеп
В Одесі два автомобілі влетіли в зупинку з людьми: перші подробиці і відео
В Одесі два автомобілі влетіли в зупинку з людьми: перші подробиці і відео
Овочі подешевшали, а цукор подорожчав - як змінилися ціни в Україні в серпні
Овочі подешевшали, а цукор подорожчав - як змінилися ціни в Україні в серпні

У віці 44 років помер український екс-нардеп

У віці 44 років помер український екс-нардеп
Оновлено 10:06 Сьогодні Телеграф

У віці 44 років помер екс-нардеп і член наглядової ради НЕК "Укренерго" Лев Підлісецький.

Про це повідомив на своїй сторінці в "Фейсбуці" львівський мер Андрій Садовий.

За його словами, Підлісецький помер після важкої хвороби, і у політика залишилися дружина і троє дочок.

Відзначимо, що свою кар'єру уродженець Львова почав в 2001 році, ставши директором з економічних питань АТ "Галенергобудром". Ще через два роки він став гендиректором цього підприємства, трохи пізніше - головою правління. 

У політику прийшов сім років тому: в 2014-му став нардепом VIII скликання від партії "Самопоміч" і був членом Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Надалі став членом наглядової ради НЕК "Укренерго", звідки звільнився в 2020-му.

У коментарях під постом Садового сотні українців пишуть, що шоковані раптовою кончиною Підлісецького і згадують, що він був добрим, щирим і справжнім.

Нагадаємо, раніше від зупинки серця помер колишній прем'єр-міністр України і перший голова Служби безпеки Євген Марчук.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 434

Все по темі:

Смерть, Укрэнерго, Экс-нардеп, Лев Пидлисецкий.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У віці 44 років помер український екс-нардеп
02 Зеленський провів кадрові перестановки у верхівці ЗСУ: список
03 У Зеленського звинуватили Лукашенко в боягузтві після шквалу гучних заяв з Білорусі
04 В Одесі людей переполошили дивні грудки слизу в море: біологи розповіли, що це (відео)
05 Українські ветерани розлютили пропагандистів Путіна, постеливши "прапор" бойовиків замість килимка (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Поломка Тауерського мосту у Лондоні скувала місто: мережа вибухнула жартами (фото, відео)
Поломка Тауерського мосту у Лондоні скувала місто: мережа вибухнула жартами (фото, відео)
Росіяни відкрили неправильний пам'ятник борщу (фото, відео)
Росіяни відкрили неправильний пам'ятник борщу (фото, відео)
Одужань вдвічі більше, ніж нових хворих: свіжа статистика COVID-19 в Україні
Одужань вдвічі більше, ніж нових хворих: свіжа статистика COVID-19 в Україні
Яке свято 10 серпня: народні прикмети і заборони
Яке свято 10 серпня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся