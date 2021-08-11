Лукашенко підставив Путіна з "мінських угодами": президента РФ знову спіймали на брехні

Невизнаний міжнародним співтовариством президент Білорусі Олександр Лукашенко під час своєї останньої прес-конференції підставив свого російського колегу Володимира Путіна заявивши, що під час підписання Мінських домовленостей у білоруську столицю за розпорядженням президента РФ привезли представників "ЛДНР".

Заява Лукашенка прозвучало під час "Великої розмови з президентом" 9 серпня, а суперечності у словах помітив український журналіст Роман Цимбалюк.

Так, зі слів Лукашенка стало відомо, що "глав" ОРДЛО Захарченка та Плотницького привезли у столицю Білорусі напередодні підписання Мінських угод по розпорядженню Путіна.

"Путін до підписання підсумкового документа (Мінських угод - ред.) покликав представників ЛНР/ДНР, служба безпеки моя їх привезла..." - сказав Лукашенко.

Нестикування зі словами Путіна полягає у тому, що президент РФ роком раніше заявив, що саме українська сторона наполягала на участі представників ОРДЛО у Мінських переговорах.

Як пише український журналіст Ігор Соловей на своїй сторінці у Facebook, таким чином Кремль стверджував, що "це внутрішньоукраїнський конфлікт", а Лукашенко своєю заявою підтвердив, що Росія - це окупант і сторона конфлікту.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Лукашенко розповів про наслідки дзвінка Зеленському та заявив, що Путін його не зрозуміє.