Не під домашнім арештом: екс-міністра транспорту і партнера Ахметова знайшли в Монако (фото)

Колишній міністр транспорту України і партнер олігарха Ріната Ахметова Микола Рудьковський, який був арештований раніше цього літа, знайшовся в Монако.

Про це на своєму каналі в Telegram повідомляє колишній депутат Сергій Лещенко.

За його словами, знімком екс-чиновника поділився один з депутатів Верховної Ради, який знайшов Рудьковського на відпочинку.

Фото зробили в готелі Monte Carlo Bay:

За словами Лещенка, Рудьковському призначили домашній арешт, але прокурор дозволив йому відвідати Австрію з метою оздоровлення.

Нагадаємо, що Рудьковський був депутатом Ради кількох скликань

Як повідомляв "Телеграф", в кінці червня Рудьковського заарештували в Києві за підозрою у викраденні колишнього директора "Нафтогазвидобування", нині - нардепа від Слуги народу Олега Семінського.