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Навіщо Росії ядерна база в Криму? Екс-міністр оборони дав відповідь

Навіщо Росії ядерна база в Криму? Екс-міністр оборони дав відповідь
Оновлено 20:44 Сьогодні Телеграф

Колишній міністр оборони Андрій Загороднюк передбачає, що ядерну базу в Криму будуть використовувати для шантажу, так як відновлення радянських ядерних сховищ і військових баз почалося кілька років тому.

Про це було повідомлено на Радіо НВ.

"Якщо у нас будуть 100-процентні докази, що вона вже розгорнута там, звичайно ж, реакція [Заходу] буде досить істотною, тому, швидше за все, росіяни довгий час спробують це приховати. Росіяни це роблять, щоб шантажувати західний світ можливим застосуванням цієї зброї, яке насправді є малоймовірним", - каже Андрій Загороднюк.

Колишній міністр оборони впевнений, що Захід ніяк не відреагує на дані дії.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні міністр з питань реінтеграції України Олексій Резніков заявив, що Росія окупувала Азовське море і хоче розмістити ядерну зброю в Криму.

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Валерія Куценко
Автор: Валерія Куценко
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Росія, Крим, Андрій Загороднюк.
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