Україна допоможе ЄС в Боснії і Герцеговині, направивши на операцію ... аж "до двох чоловік"

Президент Володимир Зеленський підписав указ про направлення двох чоловік національного персоналу для участі України в операції ЄС "Алтея" в Боснії та Герцеговині.

Про це в суботу, 14 серпня, повідомляє пресслужба президента України.

"Направити національний персонал (з-поміж військовослужбовців і працівників Збройних Сил України) загальною чисельністю до двох осіб для участі України в операції ЄС" Алтея "в Боснії та Герцеговині", - заявляється в указі №358/2021.

Президент України прийняв таке рішення у зв'язку з офіційним запрошенням на участь в операції від імені Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки, а також віцепрезидента Європейської комісії.

В указі зазначається, що "участь України в операції ЄС" Алтея "сприятиме зміцненню асоційованого партнерства між Україною і ЄС, а також всебічному співробітництву з Боснією і Герцеговиною, що відповідає національним інтересам України".

Як пишуть в пресслужбі президента, рішення про направлення людей для участі в операції прийнято у зв'язку із зобов'язаннями України як держави-члена ООН і партнера асоціації з ЄС.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 26 липня президент України Володимир Зеленський затвердив нове положення про радника і визнав попередній указ від 12 листопада 2014 року недійсними.