Убили мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, - Рабинович

У неділю, 15 серпня, стало відомо про смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Про це повідомив в Фейсбук співголова "Опозиційної платформи - за життя" Вадим Рабинович.

"Убитий мер Кривого Рогу і глава нашої організації ОПЗЖ Костя Павлов! Як?", - написав він.

Як пише місцеве видання "Перший міський", Павлов був виявлений в своєму будинку в селі Вільному, поруч з ним знайшли рушницю.

Відзначається, що його тіло знаходилось на веранді будинку на вулиці Українській.

Костянтин Павлов народився в 1973 році. З 2012 по 2019 рік він був народним депутатом України і перебував у Партії регіонів, Опозиційному блоці і в підсумку перейшов в ОПЗЖ, від якої і балотувався в мери в 2020 році.

На місцевих виборах він набрав 56,97% голосів, тим самим обійшовши кандидата від "Слуги народу" Дмитра Шевчика більш ніж на 15%.