У віці 42 років помер колишній футболіст збірної України

Шершуну було лише 42 роки

Сьогодні, 8 січня, помер колишній футболіст збірної України Богдан Шершун. Він був справжньою легендою Дніпра.

Про це повідомив головний редактор проекту "Профутбол Digital" Володимир Звєров. Причини смерті ексфутболіста поки що не розкриваються. Шершуну було лише 42 роки.

Богдан Шершун

Вихованець футбольної школи дніпропетровського "Дніпра". Вихованець футбольної школи дніпропетровського "Дніпра". З 2002 по 2005 роки грав за московський ЦСКА, з яким виграв Кубок УЄФА у 2005 році та двічі брав чемпіонат Росії. Після повернення на батьківщину грав за "Дніпро", "Арсенал", "Кривбас" та "Волинь". Кар'єру завершив у 2014 році.

Кар’єра у збірній

У складі національної збірної України з футболу провів чотири матчі. Дебютував 11 жовтня 2003 року у матчі зі збірною Македонії, матч закінчився з рахунком (0:0).

За свою кар’єру в клубному футболі Шершун відзначився 11 голами та 7 асистами у 369 матчах.

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