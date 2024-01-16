Зеленський у Давосі зустрівся з лідерами країн Європи, Африки та Азії: про що говорили (відео)

Одна з країн, зокрема, готова надати літаки F-16 для ЗСУ

Президент України на Всесвітньому економічному форумі у Давосі зустрівся з Королем Бельгії Філіппом І та прем’єр-міністром Бельгії Олександром Де Кроо. Він подякував представникам цих країн за надану Україні допомогу.

Відео зустрічі Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі. Він наголосив, що Україна цінує все, що роблять для неї союзники.

Зокрема, Зеленський подякував прем’єру та королю Бельгії за те, що країна вирішила не просто навчити українських пілотів на F-16, а й передати винищувачі на озброєння ЗСУ. Також Бельгія нещодавно схвалила 15-й пакет військової допомоги та є лідером у створенні Фонду для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро. Його планують наповнювати коштом оподаткування прибутків від заморожених російських активів.

Крім цього, український президент вперше зустрівся з президентом Руанди Полем Кагаме та президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом. З обома він обговорив реалізацію української "Формули миру", конфіскацію заморожених російських активів та подальшу співпрацю країн.

З прем’єр-міністром В’єтнаму Фам Мінь Чинем Зеленський обговорив розвиток двосторонніх відносин, адже між Україною та В’єтнамом є "багаторічні зв’язки".

"Закликав підтримати імплементацію пунктів Української формули миру. Дякую В’єтнаму за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також за гуманітарну допомогу нашій державі", — сказав Володимир Зеленський.

Крім того, у Зеленського відбулася зустріч із президентом Гани Наною Акуфо-Аддо. Український лідер наголосив, що необхідно створити логістичні хаби з перевалки української аграрної продукції для країн Африки. Також лідери двох країн обговорили зміцнення відносин між державами, а Зеленський, своєю чергою, подякував Нані Акуфо-Аддо за підтримку територіальної цілісності України на світовому рівні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США Зеленський зустрівся із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Раніше їхня зустріч не була публічно анонсована.