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Зеленський зустрівся з Блінкеном: нагадав про дві особливо важливі речі (відео)

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен Новина оновлена 16 січня 2024, 14:55
Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен. Фото Офіс президента України

Зустріч не була анонсована раніше

У вівторок, 16 січня 2024 року, президент України Володимир Зеленський зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном на економічному форумі у Давосі (Швейцарія). Український лідер отримав запевнення, що Вашингтон і надалі продовжить підтримку Києва.

Політики обговорили подальшу співпрацю в оборонній сфері, посилення протиповітряної оборони та далекобійних спроможностях. Про це йдеться в офіційному Телеграм-каналі Зеленського.

"Ми рішуче налаштовані зберегти підтримку України і ми тісно працюємо з Конгресом (для узгодження нового пакету допомоги Києву)", — сказав Блінкен.

Зустріч Блінкена та Зеленського

Новина оновлюється…

Теги:
#США #Зустріч #Володимир Зеленський #Ентоні Блінкен