Зеленський виступить зі спецзверненням на Всесвітньому економічному форумі у Давосі: подробиці

Захід проходитиме з 15 по 19 січня

Президент Володимир Зеленський відвідає Всесвітній економічний форум. Захід відбудеться у швейцарському Давосі.

Про це повідомляється на офіційній сторінці заходу. Зазначається, що глава української держави виступить перед учасниками форуму зі зверненням.

Організатори підкреслили, що Зеленський буде там присутній особисто. Він виголосить спеціальну промову на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі" 16 січня.

Також зазначається, що разом із Зеленським в заході братимуть участь виконавчий директор економічного форуму Клаус Швааб і президент ВЕФ Берге Бренде.

Нагадаємо, раніше швейцарська національна газета Tages-Anzeiger повідомила, що Зеленський 15 січня хоче відвідати столицю Швейцарії — Берн, а згодом особисто планує виступити на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.