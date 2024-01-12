Великобританія стала першою: Зеленський та Сунак підписали історичну угоду щодо безпеки

Великобританія стала першою країною, яка уклала угоду щодо гарантій безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, який у п’ятницю, 12 січня, перебуває з візитом у Києві, підписали історичний договір з безпеки. Договір діятиме до вступу України до НАТО.

Відповідний документ має назву "Угода про співпрацю у сфері безпеки між Україною та Сполученим королівством Великобританії та Північної Ірландії". Церемонія його підписання відбулася у Маріїнському палаці у Києві. Лідери зазначили що ця угода формалізує вже наявні безпекові домовленості, а також гарантує, що підтримка Великобританії є довгостроковою.

Зеленський назвав це "безпрецедентною угодою про безпеку". Він наголосив, що термін дії документа становить десять років із можливістю продовження.

"Якби таких гарантій було досягнуто в 1991 році, зокрема з Британією, то війна б не почалася", — заявив Зеленський.

Своєю чергою Сунак оголосив найбільший пакет військової допомоги Україні у розмірі 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. До нього увійдуть тисячі снарядів, ракети, підготовка українських військових.

"Він включатиме додаткове обладнання до ППО, додаткову протитанкову зброю, додаткові ракети далекого радіусу дії, тисячі снарядів. Також будуть проведені навчання для ще тисяч українських військових", — заявив британський прем'єр.

Прем’єр Британії пояснив також, що є третій компонент угоди, який запобігає новому нападу після завершення поточної війни.

"У разі якщо Росія знову нападає, ми надамо ту підтримку, яка потрібна Україні: сучасне озброєння на землі, на морі і в небі, економічну підтримку, а також запровадимо санкції, які матимуть ціну для Росії", – заявив він.

Своєю чергою Зеленський зазначив, що угода передбачає час на консультації з партнерами у разі повторення російської агресії. "Ми будемо розуміти обсяг допомоги, який нам буде потрібен у разі нового нападу РФ", – підкреслив він.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що угода між Великою Британією та Україною про співробітництво у сфері безпеки офіційно закріплює підтримку, яку Британія продовжуватиме надавати України, включаючи обмін розвідданими, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю.

Нагадаємо, у липні 2023 року країни-члени "Великої сімки" на саміті у Вільнюсі офіційно оголосили про гарантії безпеки для України. Сама декларація була рамковим документом. Після цього мало бути укладення системи двосторонніх договорів про безпеку між Україною та окремими країнами-гарантами, об'єднаних рамками багатосторонньої взаємодії.