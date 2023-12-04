Чому Україні не можна сподіватися на гарантії безпеки НАТО: ветеран назвав три причини

Мирні переговори та заморожування війни нам не вигідні

Варіант закінчення війни з росією шляхом заморожування конфлікту та вступу України до НАТО є небезпечним для нашої країни. При спробі втілити його в життя, варто враховувати як мінімум три проблеми.

Про це відомий військовий аналітик, ветеран АТО, вчений Євген Дикий, розповів в інтерв’ю "Телеграфу". За його словами, сподіватися на гарантії безпеки від НАТО українцям не варто.

Що відомо про завершення війни на території України

"По-перше, ніхто не обіцяв приймати нас до альянсу без частини територій та у стані замороженого конфлікту. По-друге, навіть якщо такі пропозиції виникнуть, при ухваленні рішення (яке має бути одностайним) вето з боку однієї країни – Угорщини чи Словаччини – буде достатньо для зриву угоди", — зазначає Дикий.

До того ж за словами експерта, заморожування конфлікту — це не перемога України та не капітуляція росії, тому жодних репарацій від рф ми не отримаємо. Водночас, ймовірно, втратимо левову частку економічної допомоги від Заходу.

"Як європейські та американські лідери пояснять своїм платникам податків, чому їхні гроші продовжують витрачати на допомогу Україні, в якій більше немає війни? Це просто вб’є нашу економіку в післявоєнний період", — наголосив Дикий.

Повний текст читайте у матеріалі на сайті "Телеграфа" : "Заморожування війни та вступ України до НАТО: реальність чи мильна бульбашка ".

Раніше "Телеграф" писав, що американський історик Тімоті Снайдер озвучив сценарій, за якого Україна негайно вступить до ЄС та НАТО.