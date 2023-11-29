Кулеба жорстко відповів на ідею обміняти захоплені росією землі на вступ до НАТО

Він заявив, що ЗСУ де-факто стають армією Альянсу

Глава МЗС України Дмитро Кулеба порадив тим, хто пропонує Україні піти на територіальні поступки в обмін на членство в НАТО, спочатку вчинити так зі своїми територіями. Він додав, що рекомендації про поступки завжди легше давати іншим.

Про це глава української дипломатії сказав, виступаючи перед журналістами перед засіданням Ради Україна-НАТО. Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" у Брюсселі.

"Нехай ці люди запропонують урядам своїх країн віддати території, віддати людей. І якщо ті країни на це погодяться, то я готовий вислухати їхні аргументи", — заявив Кулеба, відповідаючи на запитання, щоб він сказав тим, хто пропонує Україні віддати частину територій в обмін на членство у НАТО.

Він також заявив на першому засіданні Ради Україна – НАТО, що ЗСУ де-факто стають армією НАТО. Також Дмитро Кулеба спростував думку, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут. Водночас глава МЗС наголосив, що не існує альтернативи поверненню Україною контролю над усією своєю територією.

"Немає жодного глухого кута (stalemate)", — заявив Кулеба в Брюсселі на запитання західних журналістів.

Нагадаємо, нещодавно ексглава НАТО Андерс Фог Расмуссен пропонував Альянсу прийняти Україну до свого складу, але не поширювати положення п’ятої статті про колективну оборону на ті частини, які перебувають під російською окупацією. Такі голоси лунали й раніше.

Як повідомляв "Телеграф", Кулеба прокоментував можливість переговорів між росією та Україною. З його слів, західні союзники не змушують нашу країну йти на цей крок.