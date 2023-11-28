"Це монолог капітуляції": Кулеба сказав, чи хочуть союзники посадити Україну за стіл переговорів з рф

З боку росії не помітно бажання вести переговори

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував можливість переговорів між росією та Україною. З його слів, західні союзники не змушують нашу країну йти на цей крок.

Про це він заявив на пресконференції із головою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем сьогодні, 28 листопада. Водночас союзники не бачать, що росія готова до переговорів.

"Я не відчуваю жодного тиску (щодо переговорів — ред.), ні", — сказав глава МЗС.

Водночас у США зазначили, що вести діалог із росією чи ні — справа виключно України. Але, на думку помічника держсекретаря США Джеймса О’Брайєна, немає ознак того, що росія готова до реальних переговорів.

"Нам здається, що путін говорить про те, щоб почекати ще як мінімум рік чи більше, перш ніж він задумається про припинення цієї війни, і було б безглуздо вести дискусію з боку України – це не діалог. Це монолог капітуляції", – сказав О’Брайєн.

Раніше у німецьких ЗМІ з’явилася інформація про те, що США та Німеччина нібито хочуть підштовхнути Україну до переговорів із росією. Для цього Україну планують поставити у "стратегічно вигідну переговорну позицію". У США відповіли на скандальну статтю і озвучили свою позицію щодо цього.

Також "Телеграф" розповідав про те, що президент росії володимир путін заявив, що нібито ніколи не відмовлявся від мирного діалогу. Більше того, він звинуватив Україну в тому, що вона вийшла з переговорного процесу і заборонила вести з ним діалог.