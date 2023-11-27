"Без України не вирішуємо": у США відповіли на скандальну статтю Bild

У Штатах не бачать готовності росії до змістовних переговорів

У Держдепі США прокоментували публікацію таблоїду Bild про нібито тиск Штатів та Німеччини на Україну щодо початку переговорів з росією. Ця інформація насправді не є правдивою.

Таку заяву зробив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Брайєн під час телефонного брифінгу з журналістами, присвяченого поїздці Блінкена до Європи. За його словами, жодні дії не проводяться за спиною в України. Про це пише ТАСС.

"Нотатка в Bild була інтригуючою. Проте ні. Немає американської політики… Ми завжди говорили, що вирішувати це має Україна. Ми нічого по Україні без України не вирішуємо", — сказав він.

Джеймс О’Брайєн також наголосив, що зараз немає ознак того, що росія готова до змістовних переговорів з Україною щодо припинення війни.

"Інша реальність тут полягає в тому, що ми не бачимо ознак того, що росія готова розглянути можливість змістовних, справжніх переговорів про мир", — додав помічник держсекретаря.

Зазначимо, що кілька днів тому німецьке видання BILD із посиланням на джерела в урядових колах заявило, що Сполучені Штати Америки та Німеччина намагаються чинити тиск на Україну, схиляючи її до переговорів із росією. При цьому нібито у планах США та Німеччини позбавити Україну частини військової підтримки, що призведе до зриву наступальних дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російський диктатор володимир путін заявив, що рф ніколи не відмовлялася від переговорів. Тут же він пригадав, що в Україні на офіційному рівні заборонили мирні домовленості з росією.