Заморожування війни і вступ Україні в НАТО: реальність чи мильна бульбашка

Дипломатичних шляхів завершення війни за путінського режиму просто не існує

Неможливість ведення будь-яких переговорів щодо припинення війни з рф за правління володимира путіна закріплена в українському законодавстві указом президента Володимира Зеленського. Втім, щойно ситуація на фронті ускладнюється, а Захід охоплює чергова хвиля "втоми" від нашої війни, в політичному та експертному середовищі активізується обговорення дипломатичних шляхів завершення бойових дій.

Один з таких сценаріїв полягає у припиненні вогню на існуючих лініях зіткнення, укладенні перемир'я з ворогом і швидкому вступі України в НАТО. Це, за задумом, має гарантувати нам безпеку за стандартами 5-ї статті статуту альянсу — напад на одного дорівнює нападу на всіх.

Аби припинити спекуляції на цій темі і подальше розгойдування суспільства буцімто існуючим простим шляхом завершення війни, "Телеграф" звернувся до військових та політичних експертів, які пояснили, чому запропонований сценарій не витримує жодної критики.

Зручний шлях для росіян

Почати слід з того, що вищезазначений варіант "вирішення проблеми" жодного разу не обговорювали чинні українські посадовці на офіційному рівні і навіть просто у публічній площині. Крім того, до територіальних поступок не готова абсолютна більшість українців.

Заморожування конфлікту не має жодного сенсу для України з точки зору військової стратегії, впевнений воєнний аналітик Дмитро Снєгирьов. За словами експерта, дане рішення зіграє на руку виключно ворогу.

"Сьогодні росіяни стягують на лінію бойового зіткнення найбільш підготовлені, кваліфіковані боєздатні у силовому та моральному сенсі військові частини. Це бригади морської піхоти, спецпризначення, дивізії повітряного десанту. Водночас окупанти розуміють, що вони обмежені у часі для підготовки підрозділів, якими можна замінити вже воюючі. Перерва у бойових діях дасть ворогу змогу збільшити кількість і підвищити боєздатність особового складу, а також освоїти 11 трлн рублів, виділених на переоснащення російського ВПК у 2024 році", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Своєю чергою, Україна, заморозивши війну, ризикує втратити левову частку військово-технічної допомоги західних партнерів. Нам буде вкрай важко аргументувати необхідність переоснащення армії та надання військової підтримки у сьогоднішніх обсягах, коли бойові дії припиняться. З моменту укладання "миру" усі ці питання будуть переадресовані від союзників нашому ВПК, спроможності якого порівняно з російським відчутно менші, каже експерт.

Таким чином, поки росія буде нарощувати бойовий потенціал, Україна його втрачатиме, сподіваючись на гарантії безпеки з боку НАТО. Втім, навіть такому сумнівному сценарію не судилося збутися: росія виключає можливість укладення будь-яких домовленостей, що передбачають можливість вступу України в Євроатлантичний альянс.

Втім, запропонований диванними аналітиками сценарій на сьогодні не влаштовує і саму росію. Піти з поля бою, не захопивши території, які указом путіна вже були "включені" до складу рф, але потім повернулися під контроль ЗСУ (Херсон, частина Запорізької та Донецької областей), означатиме політичну поразку кремля.

За словами Дмитра Снєгирьова, зараз першочерговим завданням окупантів є максимальна активізація на лінії зіткнення у Донецькій області для захоплення всієї її території. Лише по досягненні цієї мети росіяни можуть погодитись на "мирні переговори".

"Враховуючи наведені аргументи, стає зрозуміло, що просувати сценарії "завершення війни" шляхом заморожування бойових дій, можуть лише самі росіяни або їхні прихильники в Європі. На відміну від першої половини 2022-го року, нас вже ніхто на може списати з рахунків. Україна була, є і буде. Інше питання — у яких кордонах. В будь-якому разі, досвід замороженого конфлікту в інших країнах — Вірменії, Молдові, Грузії — показує, що це бомба уповільненої дії, яку росія закладає на майбутнє. Якщо ми дозволимо зробити це з Україною, воювати будуть і наші внуки", — каже експерт.

Україна — не Корея і, тим більше, не Чечня

Сценарій, що подається українцям під виглядом "корейського", насправді не має нічого спільного із способом заморожування Корейської війни 1953 року (який, до речі, також мав безліч недоліків). На практиці втілення цього плану перетворить Україну на Чечню часів її воєн з рф, вважає екс-заступник командира взводу у 24-му батальйоні ТРО "Айдар" Євген Дикий.

За словами ветерана, конфлікт не буде вичерпано, натомість росія отримає можливість провести роботу над помилками, щоб повернутися і добити або ж підкорити нас. У випадку з Україною кремль задовольнить виключно "остаточне вирішення українського питання", яке є екзистенційним для путіна.

В москві впевнені: програш у цій війні посіє смуту в російському суспільстві і перетворить "грізну імперію" на країну-невдаху в очах всього світу, каже Євген Дикий. Враховуючи, скільки злочинів скоїли росіяни в Україні, втратити владу для них означатиме втратити, як мінімум свободу, а швидше — життя.

"У них є чіткий план перемоги. Забезпечити її вони планують після "другого пришестя" Дональда Трампа до влади в США. Зараз завдання рф — протриматись 2024-й рік, утримуючи позиції на окупованих територіях і знищивши якомога більше українців, адже наступати на Харків чи Одесу сил у них нема. Кремль впевнений, що 2025-го, ставши президентом, Трамп припинить постачання Україні зброї і економічної допомоги. Підготувавши за рік мобілізаційний ресурс і посиливши роботу ВПК, росіяни повернуться до наступу в Україні. Тому варіант із заморожуванням війни може бути вигідний лише рф", — пояснює експерт в коментарі "Телеграфу".

Сподіватися на гарантії безпеки від НАТО українцям не варто, каже Євген Дикий. По-перше, ніхто не обіцяв приймати нас в альянс без частини територій і у стані замороженого конфлікту. По-друге, навіть якщо такі пропозиції виникнуть, під час ухвалення рішення (яке має бути одностайним), вето з боку однієї країни — Угорщини чи Словаччини — буде досить для зриву угоди.

Крім того, слід розуміти, що замороження конфлікту — це не перемога України і не капітуляція рф, тож жодних репарацій із боку агресора ми не отримаємо. Водночас, цілком ймовірно, втратимо левову частку макроекономічних траншів з боку Заходу.

"Як європейські і американські лідери пояснять своїм платникам податків, чому їхні гроші продовжують витрачати на допомогу Україні, в якій більше нема війни? Це просто вб'є нашу економіку у повоєнний період", — вважає експерт.

Сценарій, якого не існує

Можна скільки завгодно критикувати або відстоювати запропонований варіант припинення бойових дій, але українська влада ніколи не втілить його життя, впевнений політичний аналітик Петро Олещук.

За словами експерта, річ не в тім, хоче Володимир Зеленський йти на переговори з путіним чи ні, а у тому, що цей сценарій існує виключно у фантазіях окремих осіб.

"Насправді цього плану ніхто всерйоз Україні не пропонував. І ніхто не говорив про можливість його реалізації з боку НАТО. Ба більше, я переконаний на 100%, що ніхто за цей план в країнах НАТО не проголосує, адже він загрожує їм приєднанням до війни, чого вони бояться найбільше. Подивіться, як довго вступає в альянс Швеція, не маючи взагалі жодних проблем ані з територіями, ані з реформами. А тепер уявіть, скільки часу для цього знадобиться нам. Цей план — просто фантазії окремих відставних західних дипломатів", — каже політолог "Телеграфу".

За словами Петра Олещука, на цей варіант не погодиться і сама росія. Вустами глави МЗС рф сергія лаврова путін регулярно надсилає світу сигнали про те, що ніяких "Мінськів-3" не буде. Кремлю потрібна вся Україна, а будь-який інший варіант дорівнюватиме поразці, тому за правління путіна казати про дипломатичні шляхи завершення війни в росії ніхто не буде.